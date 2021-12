Elton John partage un document sur la réalisation des sessions de verrouillage

Elton John a partagé un nouveau documentaire sur la création de son album collaboratif The Lockdown Sessions.

Inside The Lockdown Sessions, diffusé exclusivement sur Apple Music, présente Miley Cyrus, Rina Sawayama, Stevie Nicks, Eddie Vedder et plus encore, et documente l’album que John a réalisé pendant le verrouillage en trois parties. Vous pouvez le vérifier ici.

« Surprendre! Juste à temps pour les vacances, je vous emmène « Inside the Lockdown Sessions » », a écrit John sur Twitter pour annoncer le nouveau film. « Regardez comment je vais en profondeur dans la réalisation de mon dernier album avec tous mes collaborateurs. »

Critique de The Lockdown Sessions, qui est sorti en octobre et présente des collaborations avec Stevie Wonder, Young Thug, Nicki Minaj et plus encore, NME a écrit : « Dans l’ensemble, le jeu stylistique à tous les paris de « The Lockdown Sessions » de spin-the-bottle se sent en phase avec le monde Spotify post-genre de 2021, alors qu’Elton continue de plus loin son univers musical. Le Rocketman reste en orbite.

S’adressant à NME au sujet du processus de création de l’album dans une récente interview de Big Read, John a déclaré: « Ce n’était jamais un album que j’allais faire », ajoutant: « Je pensais: » Je redeviens un musicien de session comme je l’étais Il y a 54 ans, et ça fait du bien. Je n’avais aucune restriction et j’adorais jouer sur les disques des autres. C’était différentes sortes de musique, et de la musique et des artistes que j’aimais, donc j’étais dans mon élément. C’était comme Retour vers le futur.

« Vous devez y aller sans ego lorsque vous jouez sur le disque de quelqu’un d’autre et lui donner exactement ce qu’il veut. Mais appréciez également le processus.

Cette semaine (3 décembre), Elton John sortira son prochain duo de Noël avec Ed Sheeran, intitulé « Joyeux Noël ». Tous les profits britanniques du morceau de la période de Noël de cette année iront à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation.

Sheeran et John sont l’un des principaux prétendants au numéro 1 officiel de Noël de cette année – les autres incluent Adele, ABBA et George Ezra. La course officielle de Noël numéro 1 de 2021 débutera à 00h01 le 17 décembre jusqu’au 23 décembre à 23h59. Le Top 100 officiel des singles de Noël et le tableau des albums seront publiés sur OfficialCharts.com à partir de 17h45.

Achetez ou diffusez The Lockdown Sessions d’Elton John.