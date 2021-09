Elton John prépare un album avec des collaborations de Miley Cyrus, Nicki Minaj et Stevie Wonder – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Le chanteur et pianiste britannique Elton John est sur le point de sortir un nouvel album studio avec différents artistes. Dans la nouvelle proposition du musicien, Miley Cyrus, Lil Nas X, Nicki Minaj et le célèbre Stevie Wonder se démarquent, entre autres noms qui combinent différentes générations musicales.

La dernière œuvre d’Elton John est sortie en 2016. Intitulé Wonderful Crazy Night, cet album se composait de 10 chansons et a atteint la sixième position des charts britanniques cette année-là. Désormais, l’interprète de Rocket Man a un autre projet en vue.

The Lockdown Sessions sera son prochain matériel, fidèle à son nom, il a été enregistré pendant une saison de la pandémie. En plus des artistes déjà mentionnés, feu Glen Campbell et Dua Lipa apparaissent également. Avec ce dernier il sort le premier single Cold heart (PNAU Remix).

La plupart des artistes qui apparaîtront sur l’album faisaient partie du talk-show de John, Rocket Hour, où il a invité plusieurs d’entre eux à participer. Le projet est né après que le chanteur a dû arrêter sa tournée Farewell Yellow Brick Road en mars 2020, en raison de l’urgence sanitaire dérivée du Covid-19.

John a déclaré que travailler avec des artistes de différents genres l’avait emmené dans un territoire musical inexploré, où il s’était immergé dans le hip-hop, la musique électronique et la country. “J’ai réalisé qu’il y avait quelque chose d’étrangement familier à travailler comme ça”, a-t-il déclaré dans un communiqué lors de l’annonce de l’album.

« Au début de ma carrière, à la fin des années 1960, j’ai travaillé comme musicien de session. Travailler avec différents artistes pendant le confinement m’a rappelé ça. Il avait bouclé la boucle : il était à nouveau musicien de session et c’était toujours merveilleux », a-t-il déclaré.

The Lockdown Sessions aura une collection de 16 chansons et pourra être entendu le 22 octobre, EMI Universal sera le label en charge du lancement du nouvel album de l’un des artistes les plus en vue de l’histoire.