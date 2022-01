Elton John, reine parmi les artistes d’albums les plus vendus au Royaume-Uni en 2021

Elton John, reine, Adele et Ed Sheeran figuraient parmi les artistes d’albums les plus vendus au Royaume-Uni en 2021, selon le Société de cartes officielles.

Le double platine 30 d’Adele (Columbia) était officiellement l’album le plus vendu de 2021 avec des ventes de 600 056 (dont 98 093 de streams). Les artistes britanniques – Adele, Ed Sheeran (deux entrées), Dua Lipa, Dave, Elton John, Queen et Fleetwood Mac – représentaient huit des 10 meilleurs albums de l’année.

Le rapport a révélé que la consommation de musique enregistrée au Royaume-Uni avait augmenté de 2,5% en glissement annuel en 2021, avec 159,3 millions d’albums ou leur équivalent diffusés ou achetés dans tous les formats.

Le chiffre d’Album Equivalent Streams (AES) couvrant les ventes et les flux rapportés par le BPI, sur la base des données de Official Charts Company, était en hausse par rapport au chiffre équivalent de 155,4 millions d’albums en 2020 (une année de 53 semaines contre 52 semaines en 2021, ce qui ont eu un léger impact sur le résultat de cette année). Il s’agit d’une septième année consécutive de croissance.

En 2021, la consommation a été alimentée par le streaming, comprenant plus de 147 milliards de flux audio individuels, ce qui représente l’équivalent de 132,4 millions d’albums en streaming (en hausse de 5,7% sur un an). En juin 2021, l’OCC a enregistré la première semaine où les flux audio ont dépassé la barre des trois milliards – un exploit depuis répété trois fois en décembre.

Le streaming représente désormais 83,1 % du marché de la musique enregistrée en termes unitaires. Les chiffres des revenus du label suivront plus tard cette année.

Alors que les ventes physiques étaient dominantes dans les trois meilleurs vendeurs de l’année par Adele, Ed Sheeran et ABBA (dont le comeback LP Voyage était la sortie vinyle la plus vendue), le streaming a été la principale contribution au total des ventes d’OCC pour la majorité du Top 20 global de l’année, y compris Sour d’Olivia Rodrigo au n°4 (395 323 ventes – 82,9% des streams). Néanmoins, pendant 40 semaines dans les charts en 2021, les unités physiques représentaient plus de la moitié des ventes éligibles aux charts de l’album de l’artiste n°1.

En 2021, près de 2 000 artistes (1 918) ont été diffusés plus de 10 millions de fois au Royaume-Uni (hors diffusions mondiales). Cela se compare à 1 798 en 2020 et 1 537 en 2019, en hausse d’un quart en deux ans.

Tous les 10 meilleurs artistes de streaming en 2021 ont réalisé plus d’un demi-milliard de streams au Royaume-Uni, tandis que bien plus de la moitié des 100 meilleurs artistes ont réalisé plus de 200 millions de streams. Selon le BPI, une piste doit atteindre plus de 1,4 million de flux audio en une seule semaine juste pour entrer dans le Top 40.

Geoff Taylor, directeur général de BPI, BRIT Awards & Mercury Prize, a déclaré : « Alors que nos vies continuent d’être perturbées, les 12 derniers mois nous ont rappelé à nouveau le rôle important que joue la musique enregistrée dans nos vies. Dans le même temps, l’essor du streaming a permis à plus d’artistes que jamais – de tous horizons et de toutes époques – de créer de nouvelles bases de fans à travers le monde et de se forger une carrière réussie dans la musique, tandis que les maisons de disques ont continué à fournir l’investissement et le soutien nécessaires pour talent britannique pour prospérer et atteindre un public véritablement mondial.

En plus du marché du streaming, il y a eu plus de 14 millions de CD et plus de cinq millions de vinyles achetés en 2021.

Comme annoncé par le BPI le mois dernier, la baisse des ventes de CD ralentit, en partie grâce aux énormes sorties du quatrième trimestre d’Adele, Ed Sheeran et ABBA, ainsi que des campagnes physiques réussies d’acteurs tels que Dave, Coldplay et KSI. Le format n’a baissé que de 10,5% l’année dernière à 14,4 millions.

Malgré les problèmes d’approvisionnement et de production, les ventes de vinyle ont augmenté de 10,6 % à 5,3 millions d’unités – la 14e année de croissance consécutive. Le renouveau des cassettes audio s’est également poursuivi – les ventes ont augmenté de 19% à 185 000 exemplaires – comme une indication supplémentaire que l’attrait des formats physiques pour les collectionneurs peut être un complément au streaming.

Drew Hill, MD Proper Music Distribution, a déclaré : « Cela a été une année incroyable pour les CD, les vinyles et les cassettes, car ils ont continué à faire grimper les albums dans les charts. Cette année, près de 90 % des albums n° 1 uniques ont atteint la première place grâce à une majorité de ventes physiques, avec des chiffres extrêmement impressionnants de la part d’Adele, dont le nouvel album a maintenu sa position de leader avec une part de majorité physique croissante, et ABBA, qui a revendiqué le titre de vinyle le plus vendu du siècle. C’est une preuve supplémentaire qu’en cet âge d’or du choix, les fans de musique chérissent vraiment un album qu’ils peuvent tenir !