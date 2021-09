Elton John reporte les spectacles de la tournée d’adieu au Royaume-Uni et en Europe sur la route de briques jaunes

Elton John a reporté les étapes 2021 au Royaume-Uni et en Europe de son « Farewell Yellow Brick Road Tour ». Les spectacles d’adieu déjà reportés devait avoir lieu de la fin de ce mois à décembre, avec des dates au Royaume-Uni comprenant des concerts à Londres, Manchester et Birmingham.

John a maintenant confirmé ce matin (16 septembre) qu’il avait été contraint de reporter ses dates de tournée restantes de 2021 à 2023, affirmant que c’était une décision qu’il avait prise “avec une grande tristesse et le cœur lourd”.

“À la fin de mes vacances d’été, je suis tombé maladroitement sur une surface dure et depuis lors, j’ai ressenti une douleur et un inconfort considérables à la hanche”, a expliqué le chanteur dans sa déclaration. «Malgré une kinésithérapie intensive et un traitement spécialisé, la douleur a continué de s’aggraver et entraîne des difficultés croissantes à se déplacer.

« On m’a conseillé de me faire opérer le plus tôt possible pour me remettre en pleine forme et m’assurer qu’il n’y a pas de complications à long terme. Je vais entreprendre un programme de physiothérapie intensive qui assurera une récupération complète et un retour à une mobilité complète sans douleur. »

John a poursuivi en expliquant qu’il avait toujours l’intention de jouer son prochain concert caritatif pour l’événement Global Citizen le 25 septembre « car je ne veux pas laisser tomber un organisme de bienfaisance ».

“N’étant que cinq chansons, c’est une entreprise physique très différente des exigences de jouer près de trois heures chaque soir en tournée et de voyager pendant la nuit entre les pays”, a-t-il déclaré. «Après cela, je subirai l’opération pour m’assurer que la tournée pourra reprendre la route en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans.

«Je sais à quel point mes incroyables fans ont été patients depuis que COVID a interrompu sa tournée l’année dernière, et cela me brise le cœur de vous faire attendre plus longtemps. Je ressens complètement vos frustrations après l’année que nous avons eue.

“Je vous promets ceci – les spectacles reviendront sur la route l’année prochaine et je ferai en sorte qu’ils valent plus que la peine d’attendre.”

Détenteurs de billets pour les concerts reprogrammés de John’s au Royaume-Uni et en Europe sur “Farewell Yellow Brick Road” recevra bientôt de nouvelles informations sur l’événement, et tous les billets originaux seront honorés lors des spectacles reportés.

