Elton John retrouve son intimité précoce

Elton JohnLe premier album studio du 21e siècle de Songs From The West Coast, est arrivé le 1er octobre 2001. Il est venu après son plus long écart entre les sorties régulières, quatre ans après La grande image. Mais le chevalier anglais avait à peine traîné les pieds.

Pendant ce temps, John avait enregistré deux albums de partitions musicales, pour le spectacle scénique Aida et l’album de bandes originales d’Elton John et Aida de Tim Rice, puis deux bandes originales de films, pour The Muse et The Road To El Dorado. Si cette charge de travail à elle seule aurait rempli une décennie pour des artistes de moindre importance, il ne s’est pas arrêté là. Le concert d’Elton au Madison Square Garden d’octobre 2000 a battu le record de l’album live le plus rapidement produit, lorsqu’il est sorti un peu plus de trois semaines plus tard sous le nom de One Night Only.

Mais maintenant, c’était, pour ainsi dire, de retour au travail de jour – et, beaucoup le pensaient, aux meilleurs aspects du son piano-vocal signature de la star. Songs From The West Coast a été enregistré, sur bande analogique, sur une période de sept mois aux Townhouse Studios de Londres et pas moins de cinq installations d’enregistrement à Los Angeles, ce qui a donné le titre de l’album. Le résultat a été une série de certifications d’or et de platine, des succès parmi les 10 meilleurs des charts pop britannique et américain contemporain pour adultes, et trois nominations aux Grammy.

“Je ferai de mon mieux, Sir Elton”

Le batteur Nigel Olsson est revenu au bercail pour l’album, qui mettait en vedette les autres serveurs de longue date Davey Johnstone à la guitare et l’arrangeur Paul Buckmaster. Le disque avait d’autres camées de poids, avec des choristes dont Gary Barlow, Rufus Wainwright, et Tata Vega, Hammond B3 par le redoutable Billy Prestonk et même une apparition, jouant du clavinet et de l’harmonica sur “Dark Diamond”, par Stevie Wonder.

La production, cette fois, était par Patrick Leonard, le musicien né dans le Michigan qui s’était fait un nom dans une longue association avec Madone. Ses autres crédits à ce stade comprenaient Ferry Bryan, Bon Jovi, Fleetwood Mac, Carly Simon et des dizaines d’autres ; il avait produit “Someday Out Of The Blue” pour The Road To El Dorado et co-écrit la chanson avec Elton, dans un rare départ du partenariat incassable de ce dernier avec Bernie Taupin.

Mais le parolier était bel et bien installé pour le nouveau projet, qui comprenait 12 nouvelles compositions de John/Taupin et un single principal avec certains des mots les plus fins et les plus auto-analytiques de Bernie. “I Want Love”, sorti une semaine avant l’album le 24 septembre, était un récit fortement confessionnel, avec des couplets mémorables tels que “Un homme comme moi est mort par endroits / D’autres hommes se sentent libérés”.

La chanson est devenue un succès substantiel dans les charts pop britanniques, atteignant le n ° 9 et sur la liste des adultes contemporains de Billboard, au n ° 6. Il a été propulsé par une vidéo saisissante mettant en vedette l’acteur Robert Downey, Jr, qui a synchronisé les paroles, et réalisé par le cinéaste anglais Sam Taylor-Wood. “I Want Love” a continué de résonner, étant couvert par le héros country Chris Stapleton (à la demande de John et de Taupin) pour la restauration des étoiles de 2018 : réinventer les chansons d’Elton John et Bernie Taupin. Il a ensuite figuré dans une scène familiale de l’enfance d’Elton, telle que représentée dans le film 2019 Rocketman.

« Vous ne pouvez être que vous-même »

“J’ai reçu un appel téléphonique d’Elton John, qui était l’un des appels téléphoniques les plus étranges que vous recevrez si jamais vous recevez cet appel téléphonique”, a expliqué Stapleton à Amazon Music. « Pas étrange, merveilleusement étrange. Au cours des dernières années de moments surréalistes, c’était certainement surréaliste. Il voulait que nous fassions cette chanson en particulier. Qu’allez-vous dire si Elton John vous appelle et vous demande de faire autre chose que « Oui, absolument » et « Je ferai de mon mieux, Sir Elton. »

Toujours passionné de disques et généreux champion des artistes émergents, John a déclaré à VH1 : « Ces dernières années, j’ai été trop influencé par ce que j’ai entendu. J’ai essayé de faire un morceau ambient, ou un morceau dance, et ce n’est pas vraiment ce que je fais le mieux.

« Je suis musicien, j’ai le droit d’expérimenter. Je ne suis pas en compétition contre moi-même, je suis en compétition contre l’influence de tant d’autres personnes et j’essaie d’être comme tant d’autres personnes que je ne peux pas être. Vous ne pouvez être que vous-même.

Le deuxième single de l’album, “This Train Don’t Stop There Anymore”, poursuit le thème de la vidéo de célébrités, avec l’apparition de Justin Timberlake dans le rôle du jeune Elton, sur des paroles de Taupin sur l’âge avancé. La chanson est devenue un autre hit du Top 10 Adult Contemporary aux États-Unis et a été suivie du dernier single de Song From The West Coast, “Original Sin”, une entrée dans le Top 20 de ce classement.

“Je chante mieux que jamais”

Le travail d’Elton est presque universellement imprégné de Americana saveurs, mais ils étaient particulièrement évidents tout au long de Songs From The West Coast, à partir de l’ouverture de “The Emperor’s New Clothes”. L’apparition de Stevie Wonder dans “Dark Diamond” a ravivé les souvenirs de sa vive contribution à “I Guess That’s Why They Call It The Blues”, quelque 18 ans plus tôt. “American Triangle”, écrit sur le meurtre brutal de l’étudiant gay Matthew Shepard en 1998. L’album était dédié à sa mémoire et à celle du défunt fils de Davey Johnstone, Oliver.

Entertainment Weekly a déclaré que Songs From The West Coast était “la collection la plus nuancée, la plus ouverte et la plus captivante depuis des années”. Robert Hilburn dans le Los Angeles Times était encore plus expansif : « Aucun album depuis des années n’a capturé l’intimité et le cœur de [John and Taupin’s] des premiers travaux attachants comme celui-ci.

Songs From The West Coast a fait ses débuts au n ° 2 au Royaume-Uni et y a obtenu le statut de double platine. Il est devenu platine en Italie et or dans de nombreux autres pays, et a été nominé comme meilleur album pop aux Grammys, où “I Want Love” a été sélectionné pour la meilleure performance vocale pop masculine (tout comme “Original Sin”, l’année suivante).

“Je ne pense pas que j’aurais pu faire un meilleur album à ce stade de ma vie”, a déclaré Elton à VH1. « Quand Bernie et moi avons parlé de le faire l’année dernière, nous voulions faire un album beaucoup plus simple – piano, basse, batterie, guitare, un peu d’orgue et un peu d’orchestre. C’est le même line-up que tous les premiers albums. A cause de la technologie, j’ai été détourné musicalement sur les derniers albums. Il n’y a pas eu de flux d’une piste à l’autre. Sur cet album, il y a. Cela commence par le piano et se termine par le piano.

« Beaucoup de mes voix sur cet album n’ont aucun écho. J’ai l’habitude d’en avoir beaucoup. J’étais un peu tremblant au début, du genre ‘Où est l’écho ?’ Ils ont dit : « Vous n’en avez pas besoin. Je ne. Je chante mieux que jamais. La technologie ralentit les choses, [especially] dans le studio. Nous avons essayé de rester à l’écart de cela sur cet album. Nous n’avons utilisé que nos compétences musicales.

