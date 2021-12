Elton John réunit les invités des sessions de verrouillage pour un chat zoom ultime

Elton John a réuni presque tous les 23 collaborateurs qui apparaissent sur son 32e album récemment créé, The Lockdown Sessions, pour ce qui pourrait très bien être le chat Ultimate Zoom de tous les temps.

Parmi ceux qui apparaissent dans le chat figurent des pionniers des temps modernes comme Miley Cyrus, Lil Nas X, Dua Lipa, Charlie Puth, Young Thug et Rina Sawayama, ainsi que d’autres légendes de la musique comme Stevie Nicks, Stevie Wonder, Brandi Carlile et Damon Albarn. Confiture de perles Eddie Vedder fait également une apparition, montrant une œuvre d’art de John « dominant le monde » dessinée par John Entwistle de L’OMS.

« S’il y a quelque chose qui va faire une différence dans le monde, lié à l’amour, c’est la musique », a déclaré Wonder lors de l’appel. « Nous le faisons avec notre cœur, nous le faisons à partir de nos expériences, et nous partageons ces émotions avec vous, les gens. »

La vidéo « Ultimate Zoom » se termine par un camée effronté d’Ed Sheeran et vous pouvez le consulter ci-dessous.

The Lockdown Sessions est sorti en octobre et s’est poursuivi plus tôt ce mois-ci avec un documentaire sur le making-of. Dans une critique quatre étoiles de l’album, le NME a qualifié « The Lockdown Sessions » de « jeu stylistique de rotation de la bouteille » qui « se sent en phase avec le monde Spotify post-genre de 2021, alors qu’Elton continue de plus loin son univers musical ».

S’adressant à NME, Elton John a déclaré qu’il aimait le sentiment d’avoir bouclé la boucle en tant qu’artiste avec The Lockdown Sessions. « Je me suis dit : ‘Je redeviens un musicien de studio comme je l’étais il y a 54 ans' », a-t-il déclaré, « et ça fait du bien.’ Je n’avais aucune restriction et j’adorais jouer sur les disques des autres. C’était différentes sortes de musique, et de la musique et des artistes que j’aimais, donc j’étais dans mon élément. C’était comme Retour vers le futur.

Il a ajouté : « Vous devez y aller sans ego lorsque vous jouez sur le disque de quelqu’un d’autre et lui donner exactement ce qu’il veut. Mais appréciez également le processus.

Début décembre, John et Sheeran se sont associés pour un single sur le thème de Noël intitulé sans ambages « Joyeux Noël ». Le couple a également figuré sur une autre chanson de Noël, « Sausage Rolls For Everyone », publiée par le duo de nouveautés LadBaby (composé de YouTuber Mark Hoyle et de sa femme Roxanne).

Achetez ou diffusez The Lockdown Sessions.