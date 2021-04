Elton John se fait des “ amis ” – Au moins en Amérique

Au début de l’histoire Elton John, la bande originale que lui et Bernie Taupin ont écrite pour le film peu connu Friends occupe une place inhabituelle. Quand il est piste titre apparu au début de 1971, Elton venait enfin de faire sa percée dans le classement des singles de chaque côté de l’Atlantique avec «Your Song». La ballade désormais immortelle a passé pas moins de quatre semaines au n ° 8 du Hot 100 en janvier et février, atteignant simultanément le n ° 7 au Royaume-Uni.

La chanson “Friends” est sortie en Amérique en tant que single suivi rapide par le label Uni, et même si elle n’a pas failli répéter le succès de “Your Song”, elle lui a donné sa deuxième apparition dans le Top 40. La piste est montée au n ° 34 du Billboard en avril 1971, et y est restée une deuxième semaine.

En Grande-Bretagne, où les singles sortaient à l’époque à la fin de la semaine, “Friends” est sorti en 45 le vendredi 23 avril 1971. Mais, malgré le succès de “Your Song”, il n’a pas réussi à faire graphiques du tout.

Il y avait un contraste similaire dans la fortune de l’album de la bande originale, qui a raté les best-sellers britanniques, mais a grimpé au n ° 36 aux États-Unis, a eu un palmarès de 19 semaines et a rapidement été certifié or. Le film a été réalisé par Lewis Gilbert, né à Londres, qui avait réalisé un film de James Bond à ce stade, You Only Live Twice, et en dirigera deux autres, The Spy Who Loved Me en 1977 et Moonraker deux ans plus tard.

Produit (comme d’habitude pour Elton) par Gus Dudgeon, l’album de musique du film a été enregistré en septembre 1970, environ six mois après l’achèvement du troisième long player d’Elton John. Connexion Tumbleweed. La collection Friends comprenait le groupe régulier d’Elton, avec des performances de Caleb Quaye, Dee Murray et Nigel Olsson et des arrangements orchestraux de Paul Buckmaster; il avait également des chœurs par les habitués de la session Madeleine Bell, Lesley Duncan et Kay Garner.

Avec des amis comme ceux-là…

Le manque de succès britannique du LP était en partie dû à l’indifférence du public envers le film («l’histoire d’amour controversée mettant en vedette la bande originale du succès d’Elton John», comme l’a dit l’affiche). Il mettait en vedette Sean Bury et Anicée Alvina dans une histoire d’amour qui serait désormais considérée comme socialement et moralement inacceptable par beaucoup, à propos de deux «amis» mineurs qui se sont enfuis ensemble à Paris, simulent une cérémonie de mariage et ont un bébé.

Le single et l’album ‘Friends’ ne voulaient cependant pas faire de publicité britannique: le 3 avril, Elton avait fait l’objet d’une émission spéciale Aquarius samedi soir sur ITV, le mettant en vedette «à la maison, en répétition, en concert». Ensuite, l’édition du 10 avril du New Musical Express lui a fait partager la couverture avec Elvis Presley – Elton photographié dans son nouveau costume Nudie, acheté au célèbre créateur américain pour un prix princier de 300 £, comme la légende nous le dit.

Un plus grand succès britannique pour Elton John était imminent, mais alors qu’il a fait des amis à l’étranger, la bande originale du film est, pour beaucoup, son album britannique perdu. Désormais supprimée, ses chansons sont disponibles dans sa collection Rare Masters de 1992.

