Elton John sort un nouvel album de collaboration ‘The Lockdown Sessions’

Combinant des chansons créées sur un an et demi pendant le verrouillage, Elton John a sorti son album collaboratif de 16 pistes Les séances de confinement.

L’album a été enregistré à distance et associe le musicien à certains des plus grands noms de l’industrie, notamment Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, et plus encore.

«La dernière chose que je m’attendais à faire pendant le verrouillage était de faire un album. Mais, au fur et à mesure que la pandémie avançait, des projets ponctuels ont continué à surgir. Certaines des sessions d’enregistrement devaient se faire à distance, via Zoom, ce que je n’avais évidemment jamais fait auparavant. Certaines sessions ont été enregistrées selon des règles de sécurité très strictes : travailler avec un autre artiste, mais séparés par des écrans de verre », a expliqué John lors de l’annonce de l’album. « Mais tous les morceaux sur lesquels j’ai travaillé étaient vraiment intéressants et diversifiés, des trucs complètement différents de tout ce pour quoi je suis connu, des trucs qui m’ont fait sortir de ma zone de confort vers un tout nouveau territoire. »

Un certain nombre de morceaux de The Lockdown Sessions sont sortis avant la sortie de l’album ou ont été entièrement inclus dans d’autres projets. La collaboration Lil Nas X, « One of Me », met en vedette John au piano et est sortie sur le premier album du chanteur et rappeur Montero. Elton a également inclus sa collaboration avec Rina Sawayama « Chosen Family », « The Pink Phantom » avec Gorillaz et 6LACK, et « Learn To Fly » avec Surfaces.

Parmi les autres grands collaborateurs de l’album figurent Années et années, Charlie Puth, Young Thug et Nicki Minaj, SG Lewis, Brandi Carlile, Jimmie Allen, Eddie Vedder, Miley Cyrus et Glen Campbell.

« J’ai réalisé qu’il y avait quelque chose d’étrangement familier à travailler comme ça », a expliqué John. « Au début de ma carrière, à la fin des années 60, j’ai travaillé comme musicien de studio. Travailler avec différents artistes pendant le confinement m’a rappelé ça. J’avais bouclé la boucle : j’étais à nouveau un musicien de session. Et c’était quand même génial. »

Diffusez ou achetez The Lockdown Sessions d’Elton John. Voir la tracklist officielle ci-dessous.

La liste de suivi des sessions de verrouillage :

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug et Nicki Minaj – Je t’aime toujours

3. Surfaces exploit. Elton John – Apprendre à voler

4. Elton John et Charlie Puth – Après tout

5. Rina Sawayama & Elton John – Famille choisie

6. L’exploit de Gorillaz. Elton John & 6LACK – Le fantôme rose

7. Elton John & Years & Years – C’est un péché (mix de portée mondiale)

8. L’exploit de Miley Cyrus. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith – Rien d’autre n’a d’importance

9. Elton John & SG Lewis – Orbite

10. Elton John & Brandi Carlile – Des choses simples

11. Jimmie Allen & Elton John – La beauté dans les os

12. Lil Nas X feat. Elton John – L’un de moi

13. Elton John & Eddie Vedder – Billet électronique

14. Elton John & Stevie Wonder – Ligne d’arrivée

15. Elton John & Stevie Nicks – Voiture volée

16. Glen Campbell & Elton John – Tu ne vas pas me manquer