Elton John subira une opération d’urgence de la hanche après une grave chute

L’interprète a révélé qu’il souffrait d’une douleur intense à la suite de ce malheureux accident, dont il a seulement commenté qu’il s’agissait d’une “chute stupide” qui l’a toutefois conduit à percuter avec force sur une surface très “dure”.

Elton John

Bien qu’il soit depuis plongé dans un processus exigeant de rééducation, un traitement conçu par son physiothérapeute de confiance, son rétablissement est encore très lent et nécessitera des mesures drastiques avant de pouvoir revenir à la normale.

“Je suis bêtement tombé sur une surface très dure et depuis, j’ai des douleurs et un inconfort considérables à la hanche. En dehors d’un traitement intensif de physiothérapie spécialisée, la douleur n’a fait que s’intensifier et a entraîné des problèmes de mobilité croissants”, a-t-il souligné.