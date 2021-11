Elu député de la droite argentine, Javier Milei, lance son propre NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le député de droite Javier Milei a lancé un NFT pour avoir remporté les élections. Il en avait déjà lancé une très controversée auparavant.

Le député national nouvellement élu de la ville autonome de Buenos Aires, Argentine, Javier Milei, a annoncé sur son compte Instagram qu’il disposait d’un nouveau jeton non fongible, NFT, le premier d’une nouvelle collection en hommage à son choix qui était le passé le 14 novembre. Lors de ces élections, il a obtenu 310 036 voix, 17% du total dans la capitale du pays et est considéré comme un fait assez particulier étant donné qu’il représente la droite.

Le NFT a été lancé sur OpenSea à un prix de départ de 1 ETH, soit à 4 250 USD aux prix actuels selon les données de CryptoMarkets. La vente se termine le 20 novembre, mais jusqu’à présent (17 novembre, 8h30 New York), il n’y a eu aucune offre, comme on peut le voir sur la page.

Le jeton non fongible est une vidéo représentant le candidat de dos, avec un drapeau de pays suspendu en guise de cape. En arrière-plan il y a un certain nombre de personnes et le drapeau du parti libertaire, ainsi que la date : le 14 novembre.

Dans un texte d’accompagnement, le NFT dit :

« Premier NFT officiel de ma nouvelle collection :« La nouvelle ère libérale ». Cette pièce sera unique et irremplaçable. Honorer le jour historique (11-14-2021), au cours duquel je suis devenu député national de la République argentine. Cette pièce a mon endossement et ma signature ».

NFT précédent de Javier Milei

Ce n’est pas la première fois que le désormais adjoint s’aventure dans le NFT. En septembre, il avait lancé une collection NFT pour financer sa campagne. Dans cette précédente collection, visible sur OpenSea, un hommage est rendu à l’idéologie libertaire. Dans le premier jeton, le candidat apparaît sur un billet de 1 000 pesos, où l’image de la banque centrale est enflammée. La description du NFT, appelée la Révolution libertaire, se lit comme suit :

Notre grand héros Alberto Benegas Lynch a dit « Le libéralisme est le respect sans restriction du projet de vie d’autrui, basé sur le principe de non-agression, défendant le droit à la vie, à la liberté et à la propriété ». Je suis Javier Milei et je ne suis pas venu pour conduire des agneaux mais pour réveiller des lions.

Il a été vendu pour 3,8 ETH (environ 16 000 $) à un acheteur anonyme.

Milei, qui est économiste de profession, a été favorable aux crypto-monnaies, comme on peut le lire dans les déclarations examinées par IProUp :

« L’Argentine est un terrain fertile pour le bitcoin… parce que le peso, au fond, ne vaut pas les excréments. C’est la monnaie que l’homme politique argentin émet. Ces ordures ne sont même pas adaptées au compost ».

Aussi, un aspect curieux est qu’il est un candidat assez particulier, étant donné qu’il représente l’extrême droite avec son parti Libertad Avanza. A ce propos, le média de l’U du Chili souligne que « l’une des nouveautés laissées par ces élections a été l’entrée de l’extrême droite au Congrès transandin, dans un événement sans précédent qui ne s’était pas vu depuis 1983 et qui a duré lieu avec l’arrivée du désormais député de la ville de Buenos Aires et membre du parti La Libertad Avanza, Javier Milei, qui a obtenu 17,03 % des préférences ».

En Argentine, les TVN ont été utilisés dans différents domaines, notamment dans le commerce et la promotion. Par exemple, un glacier du pays a sorti ses propres NFT de crème glacée. Ils l’ont également utilisé dans la traçabilité de la viande.

