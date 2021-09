Elvis Andrus montre son bras et ne donne pas la course à son compatriote Víctor Reyes vainqueur 7-0

in

Il semblait que les Oakland Athletics concédaient la course aux Tigers de Detroit, il semblait même qu’il n’y avait aucune chance que Elvis Andrus il a frappé à la maison avec un grounder relativement profond et son compatriote Víctor Reyes a pensé la même chose.

Il n’y avait apparemment aucune raison terrestre pour Elvis Andrus lancera au marbre derrière le deuxième but avec un retrait et une avance de 7-0. Sauf qu’il l’a fait et a emmené Víctor Reyes dans l’assiette, comme ceci :

Victor Reyes a frappé un tir à trois points en deux coups au champ central, ce qui était le premier coup sûr des Tigers contre Frankie Montas dans le match d’aujourd’hui.

Mais ensuite, Víctor Reyes a hésité à rentrer chez lui sur une ligne basse et Elvis Andrus il a frappé un coup dur à la maison derrière le deuxième but. Même après que le ballon ait touché le sol, Reyes a eu un très mauvais saut. Il a failli reculer vers la troisième base.

Elvis andrus Comme il a appris la leçon que lui a donnée son compatriote José Altuve, qui a marqué depuis le troisième but avec un court survol au début de la saison 2021 de la MLB.

Photo de MLB.com.