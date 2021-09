Elvis Costello dévoile le premier épisode du documentaire “Spanish Model”

Pour Elvis Costello dernier projet, Modèle espagnol, l’artiste toujours curieux musicalement a publié un documentaire d’accompagnement qui plonge dans la fabrication du projet. Le premier épisode est maintenant sorti.

Le premier épisode de la série documentaire Spanish Model discute de la genèse de l’idée de réenregistrer de nouvelles voix sur les pistes originales de This Year’s Model et donne un aperçu de la découverte personnelle de l’artiste invité et de sa connexion avec Elvis Costello, sa musique, et en particulier This Year’s Model.

Le documentaire présente des entretiens avec la distribution originale de This Year’s Model – Costello, The Attractions ; Steve Nieve, Bruce Thomas et Pete Thomas, l’ingénieur Roger Béchirian et le producteur Nick Lowe. De plus, il comprend des segments de plusieurs de ceux qui ont contribué à Spanish Model, notamment : Draco Rosa, Nina Diaz, Sebastián Yatra, Pablo López, Fito Paez, Jorge Drexler, Luis Fonsi, Morat, Cami, La Marisoul et le producteur Sebastian Krys. Le projet a été réalisé par Jose Tillan et produit par The POPGarage/Abrakadabra.tv.

“Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Elvis Costello dans le développement de six courts métrages visuels qui racontent comment et pourquoi le modèle de cette année devient le modèle espagnol”, a déclaré Jose Tillan. « C’est un concept tellement unique et complètement nouveau, qui a rendu le processus de narration à la fois difficile et aventureux. C’est incroyable de voir à quel point l’ADN de l’album original – à la fois la musique et les thèmes – résonne totalement avec les artistes et le public hispanophones. ”

“J’aime l’humour et le cœur que Jose a capturé dans ce film”, a déclaré Elvis Costello. « C’était formidable d’entendre toutes ces voix et de voir les visages de nos nouveaux amis. Toute la bande est là. Une dernière fois avec émotion.

Pour Spanish Model, Costello et le producteur multi-primé aux Grammy Awards Sebastian Krys ont recruté une distribution internationale d’artistes pop et rock latino-américains du monde entier pour enregistrer son album classique de 1978 avec The Attractions, This Year’s Model, entièrement en espagnol. Un mélange éclectique de chanteurs et de musiciens, dont Cami, Draco Rosa, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Sebastian Yatra et bien d’autres, a interprété les chansons adaptées aux côtés des performances intemporelles de Costello & The Attractions à partir des enregistrements originaux.

