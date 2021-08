Vous avez bien lu ! Aujourd’hui, notre bien-aimé Elvis Costello fête son anniversaire ! On vous dit tous les détails ici dans Music News !!

Il s’avère que Declan Patrick MacManus, qui est en fait plus connu sous son nom de scène, Elvis Costello, fête son anniversaire aujourd’hui, et c’est qu’un jour comme aujourd’hui, le 25 août 1954, Elvis Costello a eu un anniversaire ! Si les comptes ne nous font pas défaut, Elvis a 67 ans aujourd’hui ! Tout un parcours d’amour, de passion musicale et de textes inoubliables, mais surtout très talentueux.

Elvis est un musicien, un chanteur et un auteur-compositeur britannique, il a commencé dans la scène rock pub londonienne au milieu des années 70, et là il est effectivement venu et s’est présenté comme un observateur, mais plus tard il a été privilégié et associé à de nombreux mouvements comme Nouvelle Vague et Punk.

Ce chanteur et musicien talentueux est tellement incroyable dans ce qu’il fait et a débordé de passion pour l’art, à tel point qu’il en est même venu à être considéré comme un hipster involontaire bien en avance sur son temps. Et c’est qu’Elvis est en fait devenu célèbre sans vraiment être un objectif pour lui, vraiment Elvis Costello a sauté du jour au lendemain, il est passé d’un homme ordinaire à un auteur-compositeur-interprète de renommée moyenne à cette époque, au début de sa carrière et devint plus tard l’un des plus grands artistes britanniques du moment ! À ce jour, notre bien-aimé Elvis Costello reste dans les mémoires comme l’un des meilleurs musiciens et continue de laisser sa marque.

Même si la musique d’Elvis Costello s’adresse aujourd’hui à un public très spécifique, Elvis est vraiment l’un des meilleurs musiciens de l’époque et il a marqué une époque.