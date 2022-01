Elvis Costello partage une nouvelle chanson animée, « Adieu OK »

Elvis Costello a partagé un nouveau morceau « Farewell, OK » de son prochain album avec The Imposters, The Boy Named If, dont la sortie est prévue le 14 janvier.

Costello dit de « Farewell OK » : « C’est une chanson rock and roll pour commencer. Un coup de poing accidentel, un regard brouillé, un verre de trop et un bisou de bonne nuit dans le tumulte d’un dancehall. Comme beaucoup de ces airs clés majeurs, ils ont commencé par un dialogue entre un batteur dans un sous-sol et un chanteur dans l’arrière-cour.

Avant « Farewell OK », Costello et The Imposters ont partagé deux autres chansons du nouvel album, « Paint The Red Rose Blue » et « Magnificent Hurt ». Ce dernier est venu avec une vidéo mettant en vedette des figurines de marionnettes réalisées par Tony Sinnett, qui a conçu l’idée avec Costello lui-même.

Le 13 titres The Boy Named If, produit par Costello et Sebastian Krys, comprend une voix invitée de Nicole Atkins sur le titre « My Most Brilliant Mistake ». L’album est la sixième sortie de Costello depuis octobre 2020 et sera disponible sur CD, vinyle, cassette, en téléchargement, en streaming et dans une édition cartonnée numérotée et signée de 88 pages.

« Magnificent Hurt » a été décrit par Spin comme « un coup d’orgue », tandis que Stereogum l’a qualifié de « rocker direct qui ressemble beaucoup à quelque chose que Costello aurait pu faire à la fin des années 70. La chanson a un backbeat percutant, des interjections d’orgue parfaites de Steve Nieve, un membre du groupe de longue date, et une voix principale avec un vrai grognement dedans.

Cultfollowing.co.uk a déclaré que la chanson prouvait que Costello était « de retour avec une morsure ». Il a poursuivi: «Lui et les imposteurs se préparent pour une autre liste de divertissements de qualité… ses pouvoirs vocaux restent incontestés et aussi forts que jamais. Il s’adapte à la gamme vocale qui lui est maintenant présentée pour livrer une histoire de combler le fossé entre le risque et la récompense.

Précommandez The Boy Named If, sortie le 14 janvier.