Elvis Costello réinterprète le modèle de cette année en tant que modèle espagnol

Elvis Costello et collaborateur de longue date, Sebastian Krys, 18 fois producteur primé aux Grammy et Latin Grammy, a réuni un casting international époustouflant de certains des plus grands artistes de rock et pop latino du monde entier pour interpréter l’album d’Elvis Costello et The Attractions, Le modèle de cette année, entièrement en espagnol, comme modèle espagnol.

Les adaptations inspirées en espagnol sont adaptées aux performances classiques du groupe en studio, tirées des enregistrements originaux, qui ont été récemment mixés par Krys, révélant une nouvelle puissance et une nouvelle intensité aux performances instrumentales de The Attractions en 1978.

Les mixes, parfois au fil de l’eau, nous permettent désormais d’entendre “What Happened Next:” Costello et Mick Jones de The Clash claquent des guitares rythmiques en duel dans une coda palpitante à “Pump It Up” ou Pete Thomas démolissant presque sa batterie à la fin de « Aucune action ». Il y a même une brève apparition vocale occasionnelle du chef d’orchestre, mais l’album peut maintenant être apprécié d’une toute nouvelle manière. Le modèle espagnol devrait sortir le 10 septembre via UMe.

Le lancement d’aujourd’hui est annoncé par la sortie d’une vidéo passionnante de la superstar colombienne Juanes, dont l’album Origen récemment sorti a également été produit par Sebastian Krys. Sa performance exaltante de “Pump It Up” (avec ses paroles spitfire maintenant en espagnol) parvient à correspondre à la même intensité et à la même sensation que l’original, tandis que les chœurs originaux de Costello fournissent le refrain caractéristique et une familiarité instantanée.

La vidéo joue sur cela en transformant la vidéo signature de Costello en rotoscopant l’original et en insérant la tête de Juanes à la place de celle de Costello pour créer une version mise à jour de manière ludique qui est un mélange parfait d’ancien et de nouveau, que cet album audacieux incarne.

“‘Pump It Up’ est une chanson tellement emblématique et emblématique du répertoire incroyable d’Elvis, que ce fut un véritable honneur d’avoir la chance de chanter avec l’enregistrement original de 1978 et de faire partie de cette énergie propulsive”, a déclaré Juanes. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Lorsque Costello et Krys ont commencé à penser à des artistes qui conviendraient bien, ils ont découvert que le modèle de cette année était un disque important pour de nombreux artistes du monde pan-latin, mais sa vraie nature n’avait jamais été pleinement appréciée en raison de la barrière de la langue. . Ils ont enrôlé de nombreux fans de Costello, quelques-uns qui, selon Krys et Costello, conviendraient parfaitement à la chanson, et qui ont tous une carrière stellaire et étaient ravis de participer et d’apporter leurs propres styles au caractère poignant des chansons originales.

Spanish Model présente des artistes tels que : Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (chanteur principal d’Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra et Vega.

Le concept représente ce qui peut être une première : un artiste remplaçant sa voix par des performances nouvellement enregistrées par d’autres artistes chantant dans une autre langue, soutenues par la musique originale.

L’album comprend 16 morceaux tirés de la version américaine originale de This Year’s Model (“Pump It Up”, “Radio Radio”, “This Year’s Girl”, “The Beat”) ainsi que plusieurs autres chansons de ces sessions. L’album sera disponible sur CD, numérique et vinyle 180 grammes.

Le modèle de cette année, qui a été récemment remasterisé, sortira également simultanément sur CD et vinyle noir de 180 grammes avec l’ajout de “Big Tears” et “Radio Radio”. Une version en édition limitée, qui associe à la fois Spanish Model et le nouveau pressage de This Year’s Model sous la forme d’un double LP de 180 grammes, sera publiée exclusivement via les boutiques en ligne ElvisCostello.com, uDiscover et Sound Of Vinyl.

Le modèle espagnol dégage le même genre d’énergie et d’esprit que l’original, mais avec une touche latine. Avec 19 artistes présentés représentant 10 pays et territoires à travers le monde hispanophone, notamment : Argentine, Chili, Colombie, République dominicaine, Mexique, Pérou, Porto Rico, Espagne, Uruguay, ainsi que plusieurs des États-Unis. L’album est vraiment une affaire mondiale et collaborative. Les guitares hérissées de Costello entrent en collision avec les touches de carnaval de Steve Nieve et les rythmes urgents et propulsifs du bassiste Bruce Thomas et du batteur Pete Thomas, alors que The Attractions soutiennent virtuellement une foule de légendes de la musique latine, de stars contemporaines et d’artistes en plein essor pour un ensemble d’espagnol passionnant -des performances linguistiques imprégnées de l’identité et du style singulier de chaque artiste.

L’idée de Spanish Model remonte à 2018 lorsqu’elle a été suscitée par une demande du showrunner, David Simon (The Wire, Treme), de transformer « This Year’s Girl » en duo avec une chanteuse, Natalie Bergman pour le générique d’ouverture de la deuxième saison de son émission “The Deuce”. Peu de temps après que cela s’est concrétisé, permettant à Costello d’entendre sa chanson d’une nouvelle manière, il a fait un rêve où il a entendu le modèle de cette année, mais en espagnol. Avec sa curiosité piquée, il a appelé Sebastian Krys, son collaborateur fréquent, né en Argentine et producteur latin de l’année, à l’idée de faire chanter l’album entier par des artistes sur les pistes d’accompagnement originales. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux trouvent comment faire du rêve une réalité.

Après avoir remporté un Grammy pour Look Now, son album 2018 avec Les imposteurs, Costello a récemment sorti un EP en français, avec des adaptations françaises par Iggy Pop, Isabelle Adjani, Tshegue, Etta Somatis & AJUQ de chansons de son album acclamé de 2020, Hé cadran d’horloge.

“Une partie du plaisir de ce projet est sa nature inattendue”, a déclaré Costello. “Cependant, je pense que les gens de mon public qui ont prêté attention sont maintenant assez habitués aux surprises.”

“Quand Elvis m’a parlé de l’idée”, a déclaré Krys, “il m’a fallu environ 15 secondes pour répondre. J’ai été dans tellement de situations où j’essayais de transformer des artistes latins sur la musique d’Elvis Costello. Le retour que j’ai entendu le plus souvent était « J’adore ça. J’aurais aimé savoir ce qu’il disait. Spanish Model est une opportunité de tourner un côté entier du monde sur ce grand disque et à travers ces voix, de faire sortir ces idées. Lyriquement, le modèle de cette année est toujours d’actualité aujourd’hui, ce que les chansons ont à dire et comment elles le disent.

Costello et Krys ont travaillé en étroite collaboration avec les auteurs-compositeurs-interprètes Elsten Torres et Ximena Muñoz pour adapter toutes les paroles, afin que les versions espagnoles capturent parfaitement chaque chanson. Avec les paroles en place, chaque artiste s’est mis à enregistrer.

La traduction était essentielle, comme l’a expliqué Luis Fonsi : « Les paroles semblaient vraiment naturelles. Rien ne dépasse, et vous ne pouvez pas simplement le lire. Vous devez chanter les paroles pour vraiment savoir si la chanson fonctionnera ou non. Dès la première fois que j’ai commencé à chanter “You Belong To Me”, cela m’a paru naturel. C’est fidèle aux paroles originales. Il a la même énergie.

“C’est délicat”, a déclaré Fonsi, “parce que vous voulez respecter la version originale. Je l’ai contourné sur la pointe des pieds. Vous vous éloignez un peu ? Quelle est la combinaison parfaite ? »

“Je me suis bien amusé à chanter ‘Triggers'”, a déclaré La Marisoul. « La traduction était magnifique. J’adore les ballades où je peux me mettre à chanter.

Costello a fait allusion pour la première fois à la sortie l’année dernière lorsqu’il a créé une liste de lecture “Octobre surprise”, 50 chansons pour 50 jours, qui comprenait un aperçu, brièvement disponible, de Spanish Model avec la version politiquement chargée de Gian Marco et Nicole Zignago de “Crawling To The USA ”

“Le modèle de cette année traite du désir et de son lien avec l’amour, la mode et le regard masculin envers les femmes et le contrôle, en particulier le contrôle politique sur nous tous”, a déclaré Costello. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose que quelqu’un dans une autre langue n’aurait pas rencontré. Certaines paroles sont peut-être un peu obscures parce que j’utilise des idiomes anglais particuliers, mais je tombe constamment amoureux des disques dans d’autres langues dans lesquels je ne connais même pas un ou deux mots de courtoisie. Ce à quoi vous répondez, c’est l’humanité, la fierté, la tristesse, la célébration.

Modèle espagnol en précommande, sortie le 10 septembre.

Elvis Costello & The Attractions (avec divers artistes) — MODÈLE ESPAGNOL [CD + LP]

Toutes les chansons avec Elvis Costello et les attractions :

“Pas d’action” – Nina Diaz

“(Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((Je ne veux pas aller à) Chelsea)” – Raquel Sofía y Fuego

“Yo Te Vi (The Beat)” – Drago Rosa

“Pump It Up” – Juanes

« Détonantes (Petits Déclencheurs) » – La Marisoul

“Tu Eres Para Mi (Tu m’appartiens)” – Luis Fonsi

“Main dans la main” – Francisca Valenzuela et Luis Humberto Navejas

“La Chica de Hoy (la fille de cette année)” – Cami

“Mentira (Lip Service)” – Pablo López

“Viviendo en el Paraiso (Vivre au paradis)” – Jesse & Joy

« Rouge à lèvres Vogue » – Morat

« La Turba (Rallye de nuit) » – Jorge Drexler

“Llorar (Grandes Larmes)” – Sebastián Yatra

« Radio Radio » – Fito Páez

“Ramper vers les États-Unis” – Gian Marco et Nicole Zignago

“Se Esta Perdiendo La Inocencia (À court d’anges)” – Vega