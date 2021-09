Elvis Costello réinvente son album de 1978 en un “modèle espagnol”

Retravailler un album de longue date est l’une de ces choses que les artistes ne sont tout simplement pas censés faire. Donc bien sur, Elvis Costello est allé de l’avant et l’a fait. Dans sa forme originale, 1978 Le modèle de cette année était les débuts de The Attractions en tant que groupe, la source de nombreux classiques de Costello, un puits de venin lyrique et un point de repère de la nouvelle vague. Alors pourquoi ne pas s’en moquer plus de 40 ans plus tard ?

Ce que Costello a fait avec le nouveau Modèle espagnol est à peu près sans précédent – la première fois qu’un artiste a supervisé une refonte de son propre album, en utilisant les pistes d’accompagnement originales, dans une langue différente. Lui et le producteur Sebastian Krys, un récent collaborateur de Costello et plusieurs fois lauréat d’un Grammy latin, ont enrôlé une équipe de rêve d’artistes espagnols – parmi lesquels la pop star chilienne Cami, l’Argentin Fito Páez et le Colombien Juanes – pour chanter sur les morceaux originaux. Chacun a eu carte blanche pour retravailler les mélodies et réécrire les paroles, mais l’attitude de l’original s’avère universelle.

Nous avons rencontré Costello et Krys à propos de l’album original et révolutionnaire de 1978 et de la façon dont Spanish Model s’est réuni.

Comment l’idée du modèle espagnol vous a-t-elle été présentée à l’origine ?

Krys: Il [Elvis] vient d’appeler et a dit « J’ai cette idée que je veux faire. Je veux refaire ‘This Year’s Model’, retirer ma voix et mettre de nouveaux chanteurs, et je veux tout faire en espagnol. Je viens de regarder mon téléphone pendant environ 15 secondes et j’ai essayé de traiter cela. Mais je pensais que c’était une idée assez folle pour que cela puisse fonctionner. Si vous connaissez le travail d’Elvis, vous savez qu’il ne fait pas toujours ce que vous voulez qu’il fasse en tant que membre du public. Si vous acceptez cela et que vous partez pour la balade, vous trouverez de la musique merveilleuse – des choses comme « Painted From Memory » et « The Juliet Letters ».

Vous avez réussi à donner l’impression qu’Elvis et les Attractions jouent avec les nouveaux chanteurs en temps réel. Quelle sorte de magie cela nécessitait-il ?

Krys : Je suis un grand fan de l’album original, de l’ingénierie et de la production de Roger Bechirian et Nick Lowe. Alors quand j’ai commencé, j’ai essayé d’imiter le mix original et j’ai découvert deux choses : premièrement, ça ne fonctionnait pas et deuxièmement, je ne pouvais pas le faire. Alors quand j’ai laissé tomber cette idée et que j’ai décidé que je devais mixer les chansons autour de la nouvelle voix et les faire fonctionner pour le chanteur et leurs interprétations, tout s’est mis en place.

Lorsque vous faites un projet comme celui-ci, vous êtes obligé d’avoir des réactions de la part des gens qui pensent que vous ne pouvez pas retravailler un album emblématique. Je me demande si cela aurait même pu faire partie de l’appel?

Costello : Je ne garde pas de saintes reliques dans ma maison, donc je ne suis pas si précieux à ce sujet. J’aime ce que les gens ont apporté à cela, et ce petit peu d’audace. Si vous savez ce que j’ai fait, vous savez qu’à la minute où quelqu’un met le mot « iconique » dans la même phrase que mon nom, je vais avoir une éruption cutanée.

C’est peut-être une chose difficile à apprécier pour les Américains, mais quand nous avons fait ce disque [This Year’s Model], la seule mesure de notre plan directeur était de faire un record qui pourrait rivaliser avec ABBA et Fleetwood Mac sur BBC Radio. Pendant un bref instant à la fin de 77 et au début de 78, il n’y avait que les Boomtown Rats, The Jam et nous dans les charts – les autres groupes contemporains suivraient en peu de temps. Nous voulions passer à la radio et devinez quoi, il y avait des tubes simples, bien qu’ils n’aient jamais été en Amérique. Donc, nous ne dérangeons rien de sacré quand il a fallu à la radio américaine jusqu’en 1983 pour savoir que cela existait même.

Y a-t-il quelque chose en particulier à propos de la langue espagnole ou du « modèle de cette année » qui vous a fait sentir qu’ils étaient compatibles ?

Costello : J’aimerais pouvoir prétendre qu’il y en avait. Mais c’était vraiment une réaction en chaîne qui a commencé avec David Simon qui a demandé “This Year’s Girl” pour la deuxième saison de “The Deuce”. Quelqu’un chez HBO voulait une voix féminine pour le deuxième couplet et j’ai dit: “Ne pensez-vous pas qu’ils devraient être à peu près de la même génération que moi lorsque je l’ai chanté à l’origine, cela ressemble donc à un dialogue?” Natalie Bergman a fait ce travail, et c’est à ce moment-là que nous avons découvert que les bandes étaient en bon état, et Sebastian pouvait les mixer et trouver une autre puissance dans les pistes. Quelque part dans ce processus, j’ai fait ce saut en espagnol, ayant senti quand j’avais l’impression d’entendre une voix féminine changer la perspective, et j’ai pensé que cela pourrait peut-être être une autre langue. Et logiquement, je n’allais pas dire : « Hé, peut-être qu’on devrait le faire en serbo-croate. »

Krys : De mon point de vue, je connais beaucoup de carrières et d’esthétiques de ces personnes, et peut-être que je proposerai quelqu’un qui, selon moi, pourrait convenir sur le plan esthétique. Mais Elvis écoutait plus purement du point de vue vocal, donc c’était un bon va-et-vient.

Costello : D’après ce que je comprends, il y a une énorme tradition dans le monde hispanophone du chant de ballade, donc les histoires et la perspective lyrique sont très importantes. Je ne voulais personne parce qu’ils étaient dans les charts, ou qu’ils y voyaient une nouveauté. Je voulais qu’ils prennent le travail au sérieux et qu’ils s’amusent ensuite autant que possible. C’est certainement le principe du premier travail que j’ai fait avec les Attractions, prendre soin de son dernier souffle et s’en foutre en même temps.

Je suppose que les paroles ne sont pas nécessairement des traductions littérales. Y a-t-il eu des occasions où le sens d’une chanson a été modifié ou mis à jour ?

Costello : Seulement dans le sens d’obtenir l’essence d’une parole. Le tout premier livré était celui de Cami “La Chica de Hoy,” qui signifie littéralement ” la fille d’aujourd’hui “. Il contient toujours la même idée, cela signifie “it girl” ou “fille que vous regardez tous”. Ce qui devient alors très différent, c’est que Cami est la personne que les gens regardent, à ce moment particulier de sa carrière où elle a émergé.

Toutes ces hypothèses sur quelle partie de votre attrait est votre apparence, contre ce qui pourrait être dans votre tête et votre cœur – tout ce qui est en jeu dans sa propre vie et carrière, et je pense que c’est pourquoi elle l’a si bien chanté. Le changement le plus radical est « Radio Radio », parce que je n’aurais pas voulu que Vito mène une bataille que nous menions il y a 40 ans, cela n’aurait eu aucun sens. La communication de masse a changé et il reflète cela dans ses paroles – pas comme un manifeste, d’une manière plus bon enfant.

Qu’en est-il de « Chelsea » et « Night Rally », qui font référence à des aspects spécifiques de Londres en 1977 ?

Costello : Je ferai remarquer que ce sont les chansons que Columbia a retirées du pressage américain original, parce qu’ils les trouvaient trop spécifiques. “Night Rally” est intéressant, il a été écrit sur la peur de la montée de l’extrême droite à Londres, et j’ai projeté cela sur un fantasme de ce qui se passait. Mais pour la plupart des artistes latino-américains, quiconque approche de mon âge se souvient de l’Espagne sous une dictature fasciste. Vous n’avez donc pas besoin d’être étudiant en histoire pour avoir une idée de ce que cette chanson implique.

Krys : « Chelsea » est très similaire, vous pourriez appliquer le sentiment à Miami d’aujourd’hui.

Costello : Si la chanson avait été écrite dans les années 30, elle aurait parlé d’Hollywood. Il s’agit d’être de nulle part, du rêve et du compromis qui l’accompagne. À l’origine, “Chelsea” a été écrit sur un film des années 1960 sur une fille anglaise qui vient à Londres et s’implique dans la scène de la mode. Cela l’a inspiré autant que tout ce qui se passe dans le monde contemporain.

Mais en même temps, je vivais dans la banlieue de Londres où il ne se passait pas grand-chose. Je prenais le train pour Londres tous les jours pour faire mon travail de jour, ce qui était assez amusant dans une usine de rouge à lèvres, dans le bureau d’une entreprise de cosmétiques. J’ai écrit cette chanson assis devant mon petit ordinateur, en pensant à ce que cela pourrait être d’être cette fille du nord de l’Angleterre entrant dans la scène groovy à Londres, qui pourrait être Miami ou Hollywood, ou n’importe quel endroit où ça se passe et vous êtes ne pas. Vous dites en quelque sorte « je ne veux pas y aller », même si vous ne le pensez pas vraiment. Vous voulez y aller pour découvrir ce que l’on ressent.

