Elvis Costello sort une nouvelle chanson, Paint The Red Rose Blue

Elvis Costello & The Imposters ont sorti leur nouvelle chanson, « Paint the Red Rose Blue », que vous pouvez consulter ci-dessous.

Selon Costello, la chanson est « Le récit de quelqu’un qui a longtemps courtisé les ténèbres théâtrales, seulement pour que sa violence et sa cruauté deviennent trop réelles. Dans son sillage, un couple privé réapprend à aimer, peignant un bleu mélancolique sur le rouge de la romance.

« Paint the Red Rose Blue » est la deuxième chanson à sortir du nouvel album du groupe, The Boy Named If, sorti le 14 janvier 2022, le nouvel album de chansons urgentes et immédiates avec des mélodies lumineuses, des solos de guitare qui piquent et un pas rapide au rythme.

Plus tôt cette semaine, Costello a partagé une nouvelle vidéo pour sa chanson « Magnificent Hurt », le morceau principal de The Boy Named If. Le clip présente des figurines de marionnettes réalisées par Tony Sinnett, qui a conçu l’idée avec Costello lui-même. L’animation est d’Arlo McFurlow, les illustrations d’Eamon Singer, et la vidéo a été montée par Elliot Thomas.

Le 13 titres The Boy Named If, produit par Costello et Sebastian Krys, comprend une voix invitée de Nicole Atkins sur le titre « My Most Brilliant Mistake ». L’album est la sixième sortie de Costello depuis octobre 2020 et sera disponible sur CD, vinyle, cassette, en téléchargement, en streaming et dans une édition cartonnée numérotée et signée de 88 pages.

« Magnificent Hurt » a été décrit par Spin comme « un coup d’orgue », tandis que Stereogum l’a qualifié de « rocker direct qui ressemble beaucoup à quelque chose que Costello aurait pu faire à la fin des années 70. La chanson a un backbeat percutant, des interjections d’orgue parfaites de Steve Nieve, un membre du groupe de longue date, et une voix principale avec un vrai grognement dedans.

cultfollowing.co.uk a déclaré que la chanson prouvait que Costello était « de retour avec une morsure ». Il a poursuivi: «Lui et les imposteurs se préparent pour une autre liste de divertissements de qualité… ses pouvoirs vocaux restent incontestés et aussi forts que jamais. Il s’adapte à la gamme vocale qui lui est maintenant présentée pour livrer une histoire de combler le fossé entre le risque et la récompense.

Précommandez The Boy Named If, dont la sortie est prévue pour le 14 janvier.