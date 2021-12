Elvis Costello & The Imposters annoncent une tournée au Royaume-Uni

Suite à l’annonce de leur nouvel album, The Boy Named If, Elvis Costello et les imposteurs ont annoncé une tournée au Royaume-Uni en juin 2022, culminant avec un spectacle au Hammersmith Eventim Apollo de Londres le 23 juin. The Boy Named If devrait sortir via EMI au Royaume-Uni et Capitol aux États-Unis le 14 janvier.

Elvis Costello reviendra au Royaume-Uni en juin 2022 avec The Imposters (Steve Nieve – claviers ; Pete Thomas – batterie ; Davey Faragher – basse et choeurs) avec Charlie Sexton pour une vaste série de dates au Royaume-Uni. Les billets seront disponibles à partir du vendredi 10 décembre à 10h, heure locale.

Le garçon nommé si a été annoncé avec une nouvelle chanson rock & roll appelé « Blessure magnifique ». Costello nous dit : « Le titre complet de ce disque est The Boy Named If (And Other Children’s Stories). « IF » est un surnom pour votre ami imaginaire ; votre moi secret, celui qui sait tout ce que vous niez, celui à qui vous reprochez la vaisselle brisée et les cœurs que vous brisez, même le vôtre. Vous pouvez en savoir plus sur ce « Boy » dans une chanson du même nom. »

Parlant du contenu lyrique du disque, Costello a ajouté : « Il était une fois, quand je ne savais pas ce qu’un baiser pouvait faire et que je n’osais même pas le caresser, la voie à suivre était un mystère ; un départ de cet état magique appelé innocence pour la douleur qui mène au plaisir et à tout ce jazz.

« Ne me lancez pas sur la culpabilité et la honte et tous ces autres biens inutiles que vous devez jeter par-dessus bord avant de partir avec votre bateau de rêve (et une cuillère runcible) », a fait remarquer Elvis.

Visitez le site officiel d’Elvis Costello pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée d’Elvis Costello et des imposteurs :

juin 2022

Soleil 5ème Dôme de Brighton

Mar 7e Glasgow Royal Concert Hall

Mer 8 Newcastle O2 City Hall

Ven 10th Liverpool Philharmonic

Sam 11 Opéra de Manchester

Lun 13 Birmingham Symphony Hall

Mar 14th Leicester De Montfort Hall

jeu 16th Oxford New Theatre

Ven 17 Bath Le Forum

Dim 19th Guildhall de Portsmouth

Lun 20 Swansea Arena

Mer 22th Ipswich Regent Theatre

Jeu 23 Londres Eventim Apollo