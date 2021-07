Elvis Costello tire de la hanche avec ses débuts en 1977

Le magazine Playboy l’a appelé “le blues brut de les pierres mélangé avec succès avec un rebond, tôt Beatles du son.” Le critique américain Robert Christgau s’en est inspiré pour dire : « J’aime la manière ringarde de ce type, je suis fasciné par ses paroles et j’approuve son orientation rock and roll. Le gars en question était Elvis Costello et le disque était son premier LP My Aim Is True, qui est sorti chez les disquaires le 22 juillet 1977.

Trois décennies et demie après sa sortie, Entertainment Weekly a qualifié l’album en question de 75e plus grand de tous les temps. Cela a fait toute une impression pour un gars qui avait été commis à la saisie de données pour les cosmétiques Elizabeth Arden.

L’album a été produit par Nick Lowe, avec qui le jeune Declan MacManus avait une affinité depuis qu’il avait l’habitude de regarder l’ancien groupe de Lowe, Brinsley Schwarz, en tournée à travers le Royaume-Uni. Elvis et Nick ont ​​enregistré le record aux Pathway Studios dans le quartier de Newington Green à Londres, alors que le punk faisait rage au Royaume-Uni en 1976 et au début de 1977.

Costello a fait ses débuts en single sur Stiff Records en mars 1977 avec “Less Than Zero”, le suivant rapidement avec “Alison”. Bien qu’aucune des deux chansons n’ait figuré dans les charts britanniques, l’énorme succès médiatique qui a entouré le leader à l’apparence improbable a confirmé l’arrivée d’un talent majeur.

“Chaque chanson a des idées à brûler et un refrain mémorable”, s’est enthousiasmé Mitchell Cohen dans le magazine Creem. “Le titre (de la tendresse et envoûtante” Alison “) parle de chapitres: son objectif – son objectif et ses prouesses – est vrai. ”

« Le business de la musique pue »

Elvis n’a pas fait grand-chose pour dissiper l’impression que les médias avaient au début de lui en tant que jeune homme en colère. “Je garde rancune, je suis vindicatif”, a-t-il déclaré au London Evening News. «Et je me moque bien de savoir si cette attitude me fait du mal ou non parce que j’aimerais les détruire tous et leur faire pleuvoir des ravages. Ils le méritent. Ils me méritent. Ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. Je pense que toute l’industrie de la musique pue.

Quoi que Costello, 23 ans, ait pu penser d’institutions de l’industrie telles que Rolling Stone, le magazine a nommé My Aim Is True dans sa liste des critiques de fin d’année des albums de l’année. Il était assis aux côtés de Rumours, Hotel California et, peut-être plus pertinent pour lui à l’époque, Ne vous occupez pas des conneries. Parmi les nombreuses distinctions qui ont accueilli l’album d’Elvis ces dernières années, il a rejoint le Grammy Hall of Fame en 2007 et s’est classé au 168e rang de la liste Rolling Stone des 500 plus grands albums de tous les temps.

