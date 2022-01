Elvis Presley Covers : 10 chansons surprenantes du roi

Bien que Elvis Presley a enregistré plus de 700 chansons, il n’en a écrit aucune lui-même. Ses crédits de co-écriture étaient limités – et certains étaient là uniquement à des fins de publication et de droits – mais il était passé maître dans la sélection de bonnes chansons. Et alors qu’il enregistrerait de nombreuses versions définitives de chansons telles que « Hound Dog » et « Suspicious Minds », les reprises surprenantes d’Elvis Presley ne manquent pas de chansons plus souvent associées à des artistes comme Les Beatles et Charpentiers.

Presley, qui n’avait que 42 ans lorsqu’il est décédé le 16 août 1977, écoutait attentivement les chansons qui lui étaient suggérées et avait un superbe instinct pour choisir les gagnants. Ici, cependant, nous examinons dix des versions de couverture les plus surprenantes d’Elvis Presley.

10 : Pluie matinale (Gordon Lightfoot)

« Early Morning Rain », une chanson de 1966 de l’auteur-compositeur-interprète Gordon Lightfoot, a été reprise par Elvis Presley en 1972 et sa version comprend un harmonica étincelant joué par Charles Ray McCoy, un accompagnateur régulier de Johnny Cash, Loretta Lynn, et Bob Dylan. Lightfoot a écrit la chanson sur ses sentiments de mal du pays qui l’ont poussé à se rendre à l’aéroport de Los Angeles pour regarder les avions les jours de pluie et penser à sa maison au Canada.

9 : Quand les hirondelles reviennent à Capistrano (Les taches d’encre)

Il n’y a qu’une seule chanson qu’Elvis Presley et le batteur de jazz Gene Krupa Et Son Orchestre (y compris le chanteur Anita O’Day) ont tous deux enregistré – le romantique « Quand les hirondelles reviennent à Capistrano ». La chanson d’amour, écrite par Leon René en 1940, parle du retour printanier annuel des hirondelles des falaises à la mission San Juan Capistrano. C’était une chanson bien connue quand Presley était un garçon, avec des reprises à succès de Glenn Miller et The Ink Spots jouées régulièrement à la radio. Un enregistrement privé de Presley chantant la chanson a été réalisé en 1960, avec sa petite amie actrice Anita Wood chantant.

8 : Trop d’affaires de singe (Chuck Berry)

Chuck Berry et Elvis Presley étaient des admirateurs mutuels (Berry a décrit l’homme surnommé « Le Roi » comme « le plus grand qui ait jamais vécu »). Presley a une fois ravi Berry en allant le voir deux nuits de suite lors d’une résidence à Las Vegas au Hilton au début des années 70, où Presley se tenait sur le côté de la scène et a même crié des demandes de chansons. Le premier enregistrement en studio d’une chanson de Berry par Presley a eu lieu lors de la session « Million-Dollar Quartet » au studio Sun Records de Sam Phillips en 1956. Ce jour-là, il a chanté trois segments de « Brown-Eyed Handsome Man », un single de Berry sorti sur Records d’échecs. Presley a également enregistré la chanson d’échecs de 1956 de Berry « Too Much Monkey Business » et une version ultérieure de « Johnny B Goode ». En 1975, Presley a coupé « Promised Land » et il jouait aussi régulièrement « Memphis, Tennessee » en concert.

7: En attente au bout de la route (The Dixie Jubilee Singers)

L’une des chansons les plus anciennes jamais reprises par Elvis Presley était une version rapide de « Waiting At The End Of The Road » d’Irving Berlin, qui avait été écrite pour un spectacle théâtral de 1929 mettant en vedette les Dixie Jubilee Singers. Presley a enregistré sa version en 1956. Berlin a continué à écrire des classiques tels que « Cheek To Cheek », un succès pour Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Presley aimait les compositions d’écrivains de Le grand recueil de chansons américain et il a également repris « True Love » de Cole Porter.

6 : Solitaire (Charpentiers)

La ballade émouvante « Solitaire » a été écrit par Neil Sedaka et Phil Cody. La version la plus connue était celle de 1975 de Carpenters, même si Karen Carpenter n’aurait pas aimé la chanson. Elvis Presley a enregistré une dizaine de prises de « Solitaire » en octobre 1976 à The Jungle Room à Graceland, Memphis, avant de sortir la version dont il était satisfait plus tard dans l’année.

5 : Le blues du rouleau compresseur

« Steamroller Blues » était une parodie de blues de 12 mesures que James Taylor a écrite pour son album de 1970 Sweet Baby James. « C’était une blague », a déclaré Taylor en 2015. « Il y avait beaucoup de gars blancs qui jouaient du blues, des étudiants qui chantaient Loup hurlant et Des eaux boueuses, et ça me parait comique. « Steamroller » était juste censé être un décollage. » Au cours des années 70, Elvis Presley a ajouté « Steamroller Blues » à son répertoire de concerts et l’a inclus sur son album live Aloha From Hawaii : Via Satellite. Presley chantait souvent la chanson alors qu’il faisait des mouvements de danse suggestifs pour accompagner des paroles telles que « Eh bien, je suis un derby de démolition / Un gros morceau de ferraille fumante ». Presley aimait le blues et a également repris des chansons de Jimmy Reed, Lowell Fulson et Willie Dixon.

4: Hier (Les Beatles)

De nombreux artistes parmi les plus vendus au monde ont fait des reprises de « Hier » – et Elvis Presley peut être ajouté à une liste qui comprend Frank Sinatra, Aretha Franklin, et Neil Diamant. La chanson qui a inspiré le film à succès de 2019 avec Himesh Patel, a été enregistré par Presley pour un album live en 1970. Sa brève introduction se composait des trois mots «ma version de…» avant de se lancer dans son interprétation de la célèbre chanson des Beatles sur le chagrin. Presley a également enregistré le classique « Hey Jude » des Beatles.

3: Je suis tellement seul que je pourrais pleurer (Hank Williams)

Peu de gens pourraient écrire un pleurnichard avec la puissance de la musique country géniale Hank Williams. Quand Elvis Presley a enregistré une version live de « I’m So Lonesome I could Cry » en 1973, à Hawaï, il a déclaré : « J’aimerais chanter une chanson qui est probablement la chanson la plus triste que j’aie jamais entendue. Presley était un fan de la musique de Williams et a également créé une version de « I Can’t Help It (If I’m Still In Love With You) » en 1959. Il est revenu à la reprise de Williams en 1971, avec une interprétation de » Des hommes au cœur brisé.

2: Pont sur les eaux troubles (Simon et Garfunkel)

« Quand j’ai entendu Elvis pour la première fois jouer ‘Bridge Over Troubled Water’, c’était incroyable », a déclaré Paul Simon. « Je me suis dit : « Comment diable puis-je rivaliser avec ça ? Presley a interprété une version poignante lors de ce qui s’est avéré être son dernier spectacle en direct, au Market Square Arena d’Indianapolis, le 26 juin 1977.

1 : Je serai libéré (Bob Dylan/The Band)

« Quand j’ai entendu la voix d’Elvis Presley pour la première fois, je savais que je n’allais travailler pour personne et que personne ne serait mon patron. L’entendre pour la première fois, c’était comme sortir de prison », a déclaré Bob Dylan. Presley était un fan de l’écriture de chansons de Dylan et, en 1971, a enregistré des versions des hymnes populaires du chanteur folk « Blowin’ In The Wind » et « I Shall Be Released », ce dernier une chanson passionnée publiée pour la première fois par Le groupe sur leur premier album, Musique de Big Pink.

Vous pensez avoir raté l’une des reprises les plus surprenantes d’Elvis ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.