Elwin ‘La Pulga’ Soto remporte une guerre de manière controversée

Pour le titre mondial poids mouche junior WBO, Elwin Soto (19-1, 13 KO) a arrêté l’ancien champion du monde Katsunari Takayama (32-9, 12 KO) au neuvième tour, mais l’arrêt a semblé controversé pour beaucoup.

Ils ont commencé vite avec les deux combattants tirant de gros coups. Soto a secoué Takayama avec un gros crochet. Takayama a pu survivre, mais il a de nouveau basculé vers la fin du tour.

Le deuxième tour a vu plus de la même chose, avec Takayama travaillant avec de gros coups. Dans le troisième, Takayama n’a pas pu faire une brèche dans Soto, qui a facilement pris ses coups et les a traversés. Takayama a visé le corps et a tiré des coups rapides, mais bougeait à chaque fois que Soto atterrissait.

Les gros bonnets de Soto ont dominé l’action en quatrième. Dans le cinquième, Takayama était prêt à rester à l’intérieur et à échanger, prenant des coups de corps tandis que les plus gros coups étaient débarqués par Soto. Dans la sixième, Takayama faisait le Ali-shuffle et lançait des coups de poing très rapides, tandis qu’une fois de plus Soto se connectait avec les gros coups de poing. Il secoua Takayama avec une série de coups de feu. Et le vétéran japonais a rebondi et a répondu en nature en échangeant des coups.

Au cours du septième, c’était une ronde de concessions mutuelles. Takayama lançait et atterrissait beaucoup de coups. Soto ne se souciait pas des coups ou du volume, mais il pouvait faire des dégâts à chaque fois qu’il atterrissait. Un huit fermé où les deux boxeurs ont eu leurs moments. Les coups ont été échangés dans le neuvième, et Soto a fait plus de dégâts. Il atterrissait une tonne de tirs et Takayama semblait aller bien et répondre, mais pour une raison quelconque, l’arbitre est intervenu et a refusé le combat.