Elwin Soto-Jonathan González, championnat du monde WBO Light Fly le 18 septembre

Le champion du monde WBO de mouche légère Elwin soto (19-1, 13 KOs) effectuera sa troisième défense de titre à une date qui sera officialisée, probablement le 18 septembre aux États-Unis. Le Mexicain tentera de rééditer la bonne performance qu’il a eue lors de son dernier combat, lors des préliminaires Canelo-Saunders.

Votre rival sera Jonathan Gonzalez (24-3-1, 14 KO), gaucher portoricain. A 30 ans, il aura la grande opportunité de sa carrière dans un combat très difficile, puisque le champion est l’un des combattants les plus fiables et avec la plus grande puissance dans ses poings dans les catégories les plus légères.

Les deux équipes sont parvenues à un accord avant d’aller aux enchères. Très probablement, Match de boxe (agissant en tant que promoteur de Soto) sera en charge de l’organisation du combat. Le plan était de s’unir avec Hiroto kyoguchi, champion du monde WBA, mais les agences ont priorisé les défenses officielles contre les unifications plus compétitives.