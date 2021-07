Elyse Walker Taps Hoorsenbuhs basé à Los Angeles pour la bijouterie fine Shop-in-shop – WWD

Le détaillant de Los Angeles Elyse Walker a fait appel à la marque de Santa Monica Hoorsenbuhs pour une boutique de bijoux de qualité dans son magasin éponyme de Newport Beach.

L’espace de 360 ​​pieds carrés est situé dans la voûte de l’ancienne banque que Walker a convertie en une immense boutique de luxe multimarques de 12 000 pieds carrés en 2016.

Lancé en 2005 par le photographe Robert Keith et nommé d’après un navire marchand du XVIe siècle commandé par l’un de ses ancêtres, Hoorsenbuhs est connu pour ses bagues, manchettes et colliers en or massifs et minimalistes avec une ambiance des années 70, et ont été portés par Rihanna, Gwyneth Paltrow, David Beckham et bien d’autres.

Walker est une fan du bijoutier basé à Santa Monica depuis le début, a-t-elle déclaré, notant que le siège social et le produit phare de la marque sur Main Street se trouvent pratiquement à côté de chez elle. « Des chaises faites à la main aux luminaires estampés du logo en passant par les œuvres d’art de Damien Hirst, leur siège social est leur marque, et nous en créons une mini version, y compris leurs lunettes de soleil et leurs sweats à capuche en édition limitée », a-t-elle déclaré.

“Vous pouvez sentir la qualité”, a-t-elle déclaré à propos des pièces, notant qu’elles sont audacieuses mais classiques. «Je peux voir une femme Cartier enfiler l’un de leurs anneaux à maillons de chaîne, et les gens adorent leurs menottes. Ils sont lourds mais confortables », a-t-elle ajouté, notant que les bijoux lui rappellent les pièces que son père rapportait d’Italie dans les années 1970 comme cadeaux pour sa mère.

Le détaillant pionnier a ouvert sa boutique phare en 1995 dans les Pacific Palisades. Elle exploite maintenant quatre boutiques Elyse Walker et trois magasins de marque contemporaine Towne.

“Les affaires sont en plein essor”, a-t-elle déclaré, partageant qu’elle a connu une croissance de 100% en 2019 alors que les États-Unis commencent à sortir de la pandémie. “C’est la plus grande augmentation que j’aie jamais connue dans ma carrière”, a-t-elle déclaré, notant que l’inventaire a été un défi pour toutes les marques, avec Céline, Dior, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Elder Statesman, Trovata et Xirena parmi ses meilleures ventes. .

Les chiffres sont motivés par une combinaison d’achats en magasin et de livraison via les membres de son équipe de stylistes internes, qui doivent générer au moins 1 million de dollars de ventes annuelles pour rejoindre le programme.

Le trafic dans les magasins a particulièrement augmenté à Newport Beach, a-t-elle déclaré, et elle vient d’ouvrir un premier magasin Towne de plus petit format dans la communauté aisée de St. Helena, en Californie, au cœur de la Napa Valley. Walker possède également des magasins à Calabasas et à Pacific Palisades.

“J’ai vu une croissance de 10 ou 20 pour cent dans ma carrière, mais je n’ai jamais vu une croissance de 100 pour cent”, a déclaré Walker, dont la première entreprise était une succursale du magasin de chaussures Capretto de sa famille qui a ouvert ses portes à Manhattan en 1987. “La grande question c’est quand cela se stabilisera.