Mark et Wendy Lynch Redfern ont annoncé un nouvel album pour célébrer le 20e anniversaire de leur magazine Under the Radar : la nouvelle compilation Covers of Covers sort le 4 mars (via American Laundromat). L’album présente des artistes reprenant des chansons de musiciens qui ont fait la couverture de Under the Radar. Les deux premières offres sont la version d’EMA de « Trailer Trash » de Modest Mouse et la reprise de « Blindness » de Metric par Grandaddy. Écoutez les chansons ci-dessous.

Dans une déclaration sur « Trailer Trash », EMA a expliqué: « Cette chanson me rappelle une personne dont j’étais amoureux. Nous étions des robo-copains adolescents. Nous avons roulé sur des routes de gravier, nous arrêtant dans des granges abandonnées et des cimetières de campagne. Nous n’étions pas physiques, sauf une fois où j’ai commencé à pleurer, je leur ai donné un baiser puis j’ai couru hors de la voiture. Très dramatique. Les gens avaient l’habitude de dire que nous allions finir mariés et vivre comme le couple « poubelle de la bande-annonce » dans cette chanson. Cela ne s’est pas produit.

En plus d’EMA et de Grandaddy, Covers of Covers présente Cassandra Jenkins, Cults, Water From Your Eyes, Black Belt Eagle Scout, Alex Lahey et d’autres. Les ventes de la compilation serviront à soutenir le Sweet Relief Musicians Fund.

L’EMA a publié pour la dernière fois Exile in the Outer Ring en 2017. Lisez son éditorial, « 2014: The Year That Cyberpunk Broke », sur le Pitch.

