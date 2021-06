Emami augmente sa participation dans Helios Lifestyle à 45,96 % et devient le principal actionnaire

Conformément à l’accord, Emami a le droit de détenir une participation majoritaire dans Helios ou d’acquérir la société à l’avenir. Actuellement, la participation des promoteurs dans la société est de 35 à 36 %.

Le major de FMCG Emami a annoncé lundi avoir augmenté sa participation stratégique dans Helios Lifestyle, propriétaire de la marque de soins pour hommes The Man Company (TMC), à 45,96 % contre 33,09 %.

Emami, les créateurs de marques telles que Navratna, BoroPlus, Fair & Handsome, Zandu Balm & Mentho Plus et Kesh King, ont fait une incursion dans le segment en croissance rapide du toilettage masculin en ligne avec un investissement dans Helios Lifestyle basé sur Gurugram en 2017. Il avait a acquis 33,09 % du capital d’Helios en deux tranches, l’une en décembre 2017 et la dernière en février 2019.

Dans ce dernier cycle d’investissement de Rs 50 crore, Emami a acquis 51 991 actions d’Helios, selon des sources du marché.

Harsha V Agarwal, directeur d’Emami, a déclaré: «Comme Helios se porte bien, il avait besoin de fonds pour poursuivre sa croissance et son expansion, et nous avons la possibilité d’augmenter la participation, nous avons décidé d’augmenter la participation conformément à notre plan. Aujourd’hui, nous sommes le plus gros actionnaire de l’entreprise. Nous voyons beaucoup de potentiel dans tout le domaine de la marque digitale. L’entreprise a désormais une présence omnicanale, mais elle se concentre sur le numérique.

Conformément à l’accord, Emami a le droit de détenir une participation majoritaire dans Helios ou d’acquérir la société à l’avenir. Actuellement, la participation des promoteurs dans la société est de 35 à 36 %.

Au cours du dernier exercice, le chiffre d’affaires de l’entreprise basée à Gurugram s’élevait à Rs 42,89 crore contre Rs 39,34 crore l’année précédente. La société propose une gamme complète de produits de soins pour hommes haut de gamme dans les catégories bain et corps, gestion de la barbe, rasage et parfums. La société a une présence omnicanale, vendant ses produits via son propre site Web et les principales plateformes de commerce électronique, les magasins Lifestyle Modern Trade et les points de vente haut de gamme.

Hitesh Dhingra, co-fondateur et directeur général d’Helios Lifestyle, a déclaré : « … Nous sommes ravis de recevoir le soutien indispensable de notre partenaire stratégique, Emami. Notre force de renforcement de la marque par le biais du marketing numérique, de la vente et de la distribution en ligne, associée aux ressources et aux connaissances d’Emami, nous aidera à atteindre de nouveaux sommets dans un proche avenir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.