« Emancipation » d’Apple Original Films accueille le nouveau venu Imani Pullum

Apple Original Films aurait signé avec le nouveau venu Imani Pullum pour rejoindre le prochain film Apple TV + Emancipation. Le film a déjà signé Will Smith, Ben Foster et d’autres stars.

Selon un nouveau rapport de Deadline, le film est déjà en production à la Nouvelle-Orléans.

La photo d’Antoine Fuqua actuellement en production à la Nouvelle-Orléans raconte l’histoire de Peter (Smith), un homme qui s’échappe de l’esclavage, s’appuyant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille pour échapper aux chasseurs de sang-froid et aux marécages impitoyables de Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s’inspire des 1863 photos de « Whipped Peter », prises lors d’un examen médical de l’armée de l’Union, parues pour la première fois dans Harper’s Weekly. Une image, connue sous le nom de « The Scourged Back », qui montre le dos nu de Peter mutilé par une flagellation infligée par ses esclavagistes, a finalement contribué à l’opposition croissante du public à l’esclavage.

Pullum incarnera Betsy, la fille aînée de Peter, dans ce qui sera son premier grand rôle dans un film de studio.

Il n’y a actuellement aucune date fixée pour laquelle Emancipation sera disponible pour nous tous, mais il est probable qu’il fasse ses débuts à la fois en salles et sur Apple TV + à un moment donné. Le film ajoutera plus de contenu au service de streaming Apple TV+ alors qu’Apple cherche à en faire un acteur plus important dans la guerre mondiale du streaming. Bien que populaire en soi, le service est éclipsé par Disney Plus et Netflix.

