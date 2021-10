Emani, jeune chanteur populaire de R&B, est décédé à 22 ans

Emani, un chanteur de R&B bien-aimé, est décédé subitement à l’âge de 22 ans. Dans une déclaration exclusive au magazine People, le producteur du chanteur, J Maine, a parlé d’Emani avec adoration. « Emani 22 était une personne merveilleuse qui a littéralement illuminé n’importe quelle pièce dans laquelle elle se trouvait », a-t-il déclaré. « J’ai travaillé sur la musique avec elle et je l’ai aidée à monter son dernier projet qui était ‘The Color Red’. La façon dont nous avons travaillé ensemble était sans effort, nous nous sommes juste compris », a-t-il poursuivi. « Ça fait si mal de savoir que la dernière fois que je l’ai vue était la dernière fois que je la reverrais. »

Emani, née Emani Johnson, est connue pour ses singles « Feelings » et « Close ». La cause de sa mort n’a pas encore été révélée. Maine dit que les deux étaient extrêmement proches. « Je la considérais comme une petite sœur pour moi. Elle me manquera et ne sera jamais oubliée, et je penserai toujours aux bons moments que nous avons passés ensemble », a-t-il ajouté.

Billboard rapporte que la chanson la plus écoutée d’Emani sur Spotify était « Feelings ». Elle a collaboré avec Trippie Redd à deux reprises : une pour « Emani’s Interlude » et « Fire Starter ». Les utilisateurs des réseaux sociaux affluent de condoléances.

Le rappeur Bhad Bhabie a rendu hommage à son amie dans une série de publications émouvantes sur Instagram. Elle a partagé une photo des deux posant ensemble. « Je ne sais même pas quoi dire… Cela n’a même pas l’air réel », a-t-elle écrit. « Je passais presque tous les jours avec toi. Tu m’as appris tellement de choses. Tu es mon inspiration pour beaucoup de choses (cheveux, ongles, style, etc.) ma grande sœur », a-t-elle ajouté. « Tu vas tellement me manquer. »

Les fans de Bhabie ont également partagé leurs condoléances pour la perte de son amie. « Repose-toi bien ma belle », a écrit l’un d’eux. « Repose au paradis Emani », a ajouté un autre. « OMFG… Wtf est arrivé. Je ne peux même pas y croire – c’est si triste wtf », a ajouté un autre.