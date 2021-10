Les combats Navarrete-González et Santillán-Ruíz seront diffusés en direct et exclusivement le VENDREDI sur ESPN + vers 23h30 HE / 20h30 PT

La carte sera diffusée exclusivement sur ESPN + à 20 h 30 HE / 17 h 30 HP

(ESPN+, À environ 23 h 30 HE / 20 h 30 HP)

• Emanuel Navarrete 125,8 lb vs. Joet González 125,4 lb

(titre mondial poids plume WBO – 12 tours)

Juges : Max DeLuca, Patricia Morse Jarman et Pat Russell

Arbitre: Ray Corona

• Giovani Santillán 147 lbs c. Ange Ruiz 147,4 lb

(Poids welter – 10 tours)

(ESPN +, 20 h 30 HE / 17 h 30 HP)

• Henry Lebrón 131 lbs c. Manuel Rey Rojas 130,2 lb

(Jr. Léger – 8 tours)

• Lindolfo Delgado 141,6 lb vs. Juan Garcia Mendez 140,2 lb

(Jr. Welterweight – 8 tours)

• Javier Martínez 162,4 lb vs. Darryl Jones 161,6 lb

(Poids moyen – 6 tours)

• Floyd Diaz 118 lb vs. José Ramirez 116,4 lb

(Poids coq – 4 tours)

• Antonio Mireles 262,2 lb vs. Rétrograder Randle 312 lbs

(Poids lourd – 4 tours)