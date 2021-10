Emanuel Navarrete et Xander Zayas vainqueurs à Porto Rico

EMANUEL NAVARRÈTE

PEDRO NAVARRETE

XANDER ZAYAS

Royal Sonesta San Juan (Hôtel) – Le champion du monde en deux divisions de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, son entraîneur Pedro Navarrete, tous deux du Mexique, et le sensationnel espoir Xander Zayas, de Porto Rico, ont été récompensés aujourd’hui par l’organisme, au cours de la deuxième journée de sa congrès annuel.

Zayas a été reconnu comme le « Meilleur espoir WBO » pour ses grands spectacles cette année.

« Très reconnaissant à Top Rank et à mon équipe de m’avoir donné l’opportunité de rester actif cette année, de continuer à me battre, d’atteindre mes objectifs. Encore une fois, l’avenir réserve beaucoup de bonnes choses et je sais que je serai un champion WBO à l’avenir. Merci à la WBO pour l’invitation et pour le grand prix », a déclaré le poids moyen junior Zayas (11-0, 8 KO)

Emanuel Navarrete, qui a défendu avec succès son titre mondial WBO Jr. Feather (122 lbs) à cinq reprises et a actuellement deux défenses dans la division Feather (126 lbs) a reçu une plaque spectaculaire qui disait « Pour sa force, sa ténacité et son courage dans le ring » et son entraîneur Pedro Navarrete a reçu une médaille de champion.

« Très reconnaissant parce qu’ils donnent toujours du travail, ils soutiennent beaucoup et ils me donnent l’opportunité de continuer à développer et à grandir beaucoup dans ma carrière. De plus, évidemment, nous savons tous que vous êtes une personne formidable (référence à Francisco Valcárcel Mulero, président de l’OMB). J’essaie de très bien me comporter avec les gens qui m’ont toujours jeté la main et ce sera toujours le cas », a déclaré l’actuel champion WBO Feather, Emanuel Navarrete.

Photos : Victor Planas / OMB