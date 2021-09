Emanuel Navarrete / Pour défendre le titre mondial des poids plume contre Joet González le 15 octobre

SAN DIEGO – Le cow-boy préféré du Mexique est prêt à dominer à San Diego. Le monarque à deux divisions Emanuel “Vaquero” Navarrete défendra son titre mondial WBO poids plume contre le challenger obligatoire Joet González le vendredi 15 octobre à Pechanga Arena San Diego.

Dans le co-événement principal des poids welters de 10 rondes, Giovani Santillán, originaire de San Diego, fera sa première apparition dans sa ville natale en plus de sept ans contre Ángel « Relampago » Ruiz de Culiacán, au Mexique.

La Navarrete vs. González et Santillan-Ruiz seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + à partir d’environ 23 h 30 HE / 20 h 30 HP. Les combats préliminaires, qui seront également diffusés en direct et exclusivement sur ESPN +, mettront en vedette l’espoir des poids moyens Javier “Milwaukee Made” Martinez (4-0, 2 KOs) dans un combat de six rounds, l’olympien mexicain 2016 invaincu Lindolfo Delgado (13-0, 12 KOs) dans un combat de poids welters juniors de huit rounds et une bataille de poids légers juniors de huit rounds entre l’espoir portoricain montant Henry “Moncho” Lebrón (13-0, 9 KOs) et le vétéran Manuel Rey Rojas (21-5, 6 KOs) ).

Dans une promotion Top Rank, les billets à partir de 55 $ seront mis en vente le mercredi 15 septembre à 10 h HP et peuvent être achetés en visitant AXS.com.

“Emanuel Navarrete ne déçoit jamais car c’est un vrai guerrier mexicain qui se bat avec un style que les fans aiment”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. “Joet González a mérité son poste de challenger obligatoire et a ce qu’il faut pour donner à Navarrete un formidable défi. Je suis également ravi que Giovani Santillán ait l’opportunité de se battre devant les fans locaux dans un excellent combat contre Ángel Ruiz ».

Navarrete (34-1, 29 KOs) a une fiche de 8-0 avec six KO dans des combats pour le titre mondial, une campagne de championnat assez chargée qui a débuté en décembre 2018 avec sa décision dominante sur Isaac Dogboe pour remporter le titre mondial junior WBO Pen. Après cinq défenses de titre en neuf mois, Navarrete est passé au poids plume et a devancé Rubén Villa par décision unanime en octobre dernier pour remporter le titre mondial WBO. Il a défendu ce titre en avril et a éliminé Christopher Diaz au douzième round. González (24-1, 14 KO) n’a pas réussi son premier tir au titre mondial en octobre 2019, perdant une décision face à l’étoile montante Shakur Stevenson. Il est revenu en septembre dernier et a battu à sens unique le challenger à trois reprises pour le titre mondial Miguel Marriaga pour remporter son classement WBO n ° 1.

«Je me concentre sur la victoire de ce combat et la défense de mon titre mondial pour la deuxième fois. Je sais que Joet González est un bon combattant. Je le respecte et il est aussi mon challenger obligatoire, mais je suis le champion, et je vais lui montrer que cette ceinture ne va nulle part », a déclaré Navarrete. “J’espère que mes fans mexicains me soutiendront à San Diego, et mes fans de Tijuana pourront également venir au combat. Je vais leur donner un grand combat et ce sera une grande victoire pour tout mon peuple mexicain ».

González a déclaré : « Je suis excité et reconnaissant de recevoir une deuxième chance pour le titre mondial, cette fois contre un grand guerrier mexicain comme Navarrete. Je sais que j’ai ce qu’il faut pour devenir champion du monde et je le montrerai au monde le 15 octobre. Sans manquer de respect à Navarrete, mais c’est mon moment ».

Santillán (27-0, 15 KO), né et élevé à San Diego, a d’abord enfilé une paire de gants à l’âge de 8 ans et a combattu près de 80 combats amateurs avant de devenir pro en 2012 à Temecula, en Californie. Santillán a gravi les échelons en combattant principalement dans le sud de la Californie, mais n’a fait qu’une seule apparition professionnelle dans sa ville natale, un TKO en 2014 contre Osenohan Vázquez. En juin 2020, il a survécu à une énorme décision majoritaire contre l’ancien champion du monde des poids légers Antonio DeMarco. Après un an de congé, il est revenu le 26 juin avec une décision unilatérale sur Cecil McCalla. Ruiz (17-1, 12 KO), un professionnel de six ans, a remporté les 16 premiers combats de sa carrière avant de subir une défaite choquante au deuxième tour contre Javier Flores en octobre 2019. Ruiz est revenu en avril 2021 et il a dominé invaincu Bobirzhan Mominov en route vers une victoire par décision en huit rounds sur une carte télévisée à l’échelle nationale.

“Dès que j’ai reçu l’appel, j’étais excité parce que c’est quelque chose dont mon père et moi avons parlé pendant longtemps parce que nous voulions faire partie d’un grand spectacle à San Diego”, a déclaré Santillán. «Ruiz est un bon combattant, un gars affamé, mais j’ai faim aussi. En fait, nous nous sommes entraînés il y a quelques années et avons fait quelques tours. C’était un bon travail. J’ai hâte d’être le 15 octobre. Je vais faire un bon spectacle pour ma famille, mes amis et ma ville. C’est une opportunité incroyable ».

Lebrón (13-0, 9 KO), un gaucher qui a remporté les titres nationaux de boxe amateur portoricain en 2015 et 2016 avant de devenir pro, vient de prendre une décision serrée en août dernier contre le vétéran Luis Porozo. L’un des espoirs les plus prometteurs de son pays insulaire, le joueur de 23 ans a six KO en deux tours ou moins. Rojas (21-5, 6 KO) n’a été éliminé qu’une seule fois en tant que pro et a récemment remporté une décision unilatérale contre Tyler McCreary en juin sur un undercard de premier rang.