Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz en direct: Comment regarder le choc de boxe poids plume en ligne de n’importe où

Tous les yeux seront rivés sur Emanuel Navarrete ce soir alors qu’il effectue sa première défense de son titre WBO des poids plumes en Floride. Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct Navarrete vs Diaz et ne manquez pas un seul coup de poing.

‘Vaquero’ a capturé la sangle de 126 lb en octobre de l’année dernière après avoir battu Ruben Villa par une décision unanime serrée.

Cela marque la deuxième manche de Navarrete avec un titre, le Mexicain ayant détenu le titre WBO Junior Featherweight, une ceinture qu’il a défendue avec succès à cinq reprises en neuf mois, le tout via TKO.

Malgré de nombreux appels pour une revanche avec Villa après sa défaite très controversée, la première défense de Navarrete vient ce soir contre un combattant qui cherchera à prouver que ses critiques ont tort après avoir été rejeté par beaucoup comme un adversaire de deuxième rang pour le champion.

Ancien détenteur de la ceinture WBO NABO super poids plume, Christopher Diaz s’est effondré dans un combat pour le titre mondial poids plume contre Masayuki Ito en 2018 et n’a pas fait grand-chose pour convaincre qu’il est le titulaire du titre depuis qu’il est descendu à 125 livres.

Avec le champion en titre bénéficiant d’un avantage de 8 pouces sur Diaz, les chances semblent empilées contre le Portoricain, mais pourrait-il réussir un choc en Floride?

Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct Navarrete vs Christopher en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Navarrete vs Diaz: où et quand?

Ce grand combat devrait avoir lieu ce samedi au Silver Spurs Arena de Kissimmee, en Floride. L’Undercard doit commencer vers 22 h HE / 19 h HP / 3 h 00 BST / 12 h 00 AEST (dimanche) avec des promenades en anneau pour l’événement principal prévu vers 23 h 30 HE / 20 h 30 PT / 4 h 30 BST / 13 h 30 AEST (dimanche) .

Comment regarder Navarrete vs Diaz en ligne aux États-Unis

ESPN a obtenu les droits de diffusion en direct de ce grand combat pour le titre. En plus d’être diffusé sur la chaîne câblée d’ESPN, vous pouvez également regarder le combat via le service de streaming en ligne ESPN + du réseau, qui coûte 5,99 $ par mois.

Les coupeurs de cordon ont également la possibilité d’utiliser un service over-the-top qui porte ESPN, tel que le pack Orange de Sling TV.

Coûtant 35 $ par mois, un abonnement Sling Orange vous donnera également accès à des chaînes telles que Comedy Central, CNN, TNT et Disney, ainsi qu’à la programmation sportive d’ESPN.

Comment diffuser Navarrete vs Diaz en direct au Canada

Les fans de boxe canadiens peuvent voir Navarrete vs Diaz en direct samedi soir à 22 h HE / 19 h HP sur TSN5.

Si vous n’êtes pas déjà abonné via le câble, le service de streaming TSN Direct est au prix de 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois et vous donnera accès à la couverture TSN du combat.

TSN Direct



TSN Direct offre un accès en streaming à un tas de reportages sportifs pour 20 $ par mois, ou accrochez simplement un pass d’une journée pour regarder le combat Navarrete vs Diaz.

À partir de 19,99 $ par mois chez TSN

Comment diffuser Navarrete vs Diaz en direct au Royaume-Uni

Les fans du Royaume-Uni pourront assister en direct à ce choc de titre poids plume en utilisant le service de streaming de boxe FITE. À environ 7 £ (le site Web le prix en fait à 9,99 $), vous pourrez diffuser toute l’action via le site Web FITE via votre navigateur ou via les applications iOS et Android dédiées du service.

FITE



Achetez le PPV Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz directement sur FITE et diffusez-le sur n’importe quel appareil.

£ 7 chez FITE

Diffusion en direct de Navarrete vs Diaz en Australie

C’est la même histoire Down Under, avec le service de streaming FITE détenant les droits de diffusion en direct de la confrontation Navarrete vs Diaz en Australie.

Le PPV vous coûtera environ 12,95 $ AUD, le titre devant commencer vers 13h30 AEST dimanche.

FITE



Achetez le PPV Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz directement chez FITE pour un accès facile à ce combat poids plume.

12,95 $ chez FITE

Regardez Navarrete vs Diaz en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les radiodiffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant cet énorme énorme plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Navarrete vs Diaz mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

