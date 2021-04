Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete a assommé ‘Schtroumpf’ Díaz dans une guerre à grande échelle

Le champion du monde poids plume WBO Emanuel Navarrete a combattu Christopher Diaz jusqu’à l’arrêt au douzième round. Il a laissé tomber Diaz quatre fois dans le combat.

Le premier tour était serré, les deux hommes se sentant l’un l’autre. Diaz a bien boxé et a réussi les meilleurs coups dans le second. Dans le troisième, Navarrete était très agressif et jetait beaucoup de coups de poing, avec plusieurs gros atterrissages.

Au cours de la quatrième, Navarrete a laissé tomber Diaz avec un super uppercut et cherchait la fin avec Diaz le combattant. Une bonne fusillade dans la cinquième, les deux atterrissant bien à bout portant.

Diaz creusait le corps dans le sixième, emmenant le combat à Navarrete. Presque tous les coups de feu de Diaz sont allés au corps. Ils échangeaient de forts coups de poing au septième et ils ont tous les deux bien atterri. Diaz a perdu un point pour avoir frappé Navarrete dans le dos. Plus d’action dans les huit, avec Diaz creusant davantage le corps. Ils étaient tous les deux très offensés. Navarrete a décroché une excellente combinaison de trois coups, avec un uppercut, pour laisser tomber Diaz pour la deuxième fois. Navarrete a relâché ses mains et a laissé tomber Diaz pour la troisième fois avec une combinaison de tirs.

Navarrete lançait beaucoup de coups dans le neuvième et faisait des dégâts. Dans le 10e, Diaz et Navarrete travaillaient à un rythme plus lent, tous deux réussissant des coups décents. Au début du onzième, Diaz lâcha ses mains. Ce fut une guerre de coups d’État pendant la majeure partie des trois minutes.

Ils sont partis en guerre au début du douzième, puisque Díaz est allé pour le boke à grands coups et Navarrete s’est défendu. Navarrete secoua durement Diaz et le renversa pour la quatrième fois. Le compte a expiré, mais le coin de Diaz a jeté l’éponge.