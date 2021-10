Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete gagne dans une méga bataille contre Joet González

Dans un résultat prévisible, le champion poids plume WBO Emanuel Navarrete (35-1,29 KOs) a utilisé ses tirs en boucle de type Gumby pour dépasser le concurrent n ° 1 WBO Joet Gonzalez (24-2, 14 KOs) en gagnant 12 rounds. décision unanime vendredi soir sur ESPN+ à la Pechanga Arena de San Diego, en Californie.

Les scores étaient de 118-1110, 116-112 et 116-112. Boxing News a permis à ‘Vaquero’ Navarrete, 26 ans, de surpasser Joet par un score de 115-113.

Il est apparu que les juges ignoraient les coups de corps que Gonzalez atterrissait pendant le combat et se concentraient davantage sur les tirs à la tête. C’est dommage parce que Joet a réussi beaucoup de bons tirs dans la section médiane de Navarrete, ce qui l’a fait se pencher en avant en réaction.

Ce que les juges de Navarrete ont aimé, c’est la puissance de ses tirs et la plus grande puissance de coups de poing. González a également atterri avec une excellente puissance, mais ce n’était pas si facile en raison de la bonne défense de Navarrete. González a subi une grave coupure et son visage avait l’air gravement battu au début et ne cessait de s’aggraver.