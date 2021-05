EMAX Crypto: 16 choses à savoir sur EthereumMax et l’événement de boxe Mayweather-Paul

EthereumMax (CCC:EMAX-USD) suscite l’intérêt des commerçants de crypto vendredi après l’annonce de sa connexion au prochain événement de boxe Mayweather-Paul.

Voici tout ce que les traders de crypto doivent savoir sur EMAX et comment il est connecté au match.

EthereumMax est un jeton de croissance ERC-20 construit sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) réseau. Le jeton est basé sur le rendement et offre une récompense de 2% aux investisseurs à chaque transaction. Cette crypto est encore incroyablement nouvelle, n’ayant été créée que plus tôt ce mois-ci. Il y a actuellement une offre de 2 quadrillions de pièces EMAX. Le jeton peut être utilisé dans des situations réelles, telles que faire des achats en ligne. C’est là que l’événement de boxe Mayweather-Paul entre en jeu. EthereumMax est la crypto exclusive pour acheter des billets pour le match en ligne. L’objectif ici est d’utiliser des événements comme celui-ci pour mettre en place EMAX avec une durabilité à long terme. L’événement verra Floyd Mayweather affronter Logan Paul dans un événement à la carte. Les deux célébrités s’affronteront au Hard Rock Stadium, Miami Gardens, en Floride. L’événement aura lieu le 6 juin et débutera à 20h00, heure de l’Est. Les téléspectateurs pourront regarder l’événement en ligne sur le site Web du combat. Les billets pour assister à l’événement ont coûté 49,99 $ et ont été mis en vente mercredi. Ce combat ne sera pas la sortie typique. Floyd Mayweather est un boxeur chevronné qui est invaincu. Dans le cas de Logan Paul, il n’a qu’une fiche de 0-1.

EMAX est en hausse de 19028,9% sur une période de 24 heures vendredi.

