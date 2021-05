EMAX surpasse l’ETH : où acheter EthereumMax

EMAX a vu son prix augmenter de près de 11 000% au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap

Qu’est-ce qu’EthereumMax ?

EMAX est un jeton ERC-20 décentralisé construit sur le réseau Ethereum. Son objectif est d’être un jeton unique qui ouvre la voie à une utilisation pratique à long terme, tout en offrant des récompenses financières récurrentes à ses détenteurs.

Avec un utilitaire polyvalent couvrant les paiements, les services, les contrats intelligents et les investissements, EMAX a enregistré un volume de transactions de près de 48 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, les traders augmentant la pression d’achat.

Pour mettre cela en perspective, le prix EMAX a augmenté de près de 11 000% au cours des dernières 24 heures.

EthereumMax a été lancé avec un approvisionnement total de 2 billions d’EMAX, dont la moitié a été brûlée pour le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin. Il s’agit d’un jeton basé sur les performances et 2% de chaque transaction est distribué en récompense aux détenteurs d’EMAX.

En quoi EthereumMax est-il différent d’Ethereum ?

EthereumMax a été créé sur Ethereum et offre ainsi aux détenteurs la sécurité et la polyvalence de la blockchain Ethereum. Cependant, contrairement à l’ETH, EMAX n’est pas inflationniste et pour chaque transaction, EMAX utilise une technologie agricole automatisée, plus respectueuse de l’environnement que les méthodes minières traditionnelles.

$ EMAX Technologie déflationniste 🚀 Intégration future du e-commerce 🚀 Option de paiement pour la transaction QUOTIDIENNE 🚀🚀🚀 $ SHIB $ BTC $ ETH pic.twitter.com/onXiFAHWjB – M. Stoney (@ killbill117) 25 mai 2021

Récemment, il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour d’EthereumMax. C’est actuellement la 15e crypto-monnaie la plus visitée sur CoinMarketCap, la 8e la plus recherchée et la plus lucrative.

Où puis-je acheter EthereumMax?

Monnaie kong

Pour acheter EMAX sur Coin Kong, les utilisateurs devront créer un compte. Coin Kong met en relation les clients avec les courtiers les plus premium disponibles dans leurs pays et répertorie automatiquement ceux qui offrent les offres de commission les plus basses. Il propose des centaines d’altcoins et d’ICO plus récents et constitue l’option préférée des traders qui souhaitent développer leur portefeuille en ayant accès aux meilleures pièces du marché. Remarque : cette plate-forme est uniquement disponible pour les clients non américains.

Inscrivez-vous ici

eToro

En s’inscrivant sur eToro, les commerçants peuvent acheter, vendre et échanger EMAX en utilisant la grande quantité de ressources de négociation sur la plate-forme et utiliser la plate-forme d’échange de copie pour suivre d’autres commerçants EMAX. eToro propose également de nombreuses actions, actions et autres crypto-monnaies, il vaut donc la peine de vous inscrire si vous songez à commencer votre parcours de trading et à rechercher un point de départ.

Inscrivez-vous ici