Emballer la Cour suprême? L’administration Biden «cherche à étendre» SCOTUS ⋆ .

par Robert Wheeler, The Organic Prepper:

Si l’administration Biden réussit, des changements pourraient bientôt survenir qui permettraient d’emballer la Cour suprême avec des juges supplémentaires – de son choix.

Alors que l’administration lance ce qui semble être une guerre totale contre la Déclaration des droits, de nombreux Américains croient à tort que la Cour suprême interviendra et les sauvera d’une tyrannie salivante. Il serait facile de dire que ces Américains dorment depuis vingt ans, car la Cour suprême n’a arrêté aucun despotisme.

Et maintenant, cela pourrait être encore pire.

Le président Biden cherche à élargir la Cour suprême

L’administration de Biden suit maintenant un plan auquel elle a fait allusion au cours de sa campagne. Le plan est conçu pour annuler les progrès de Trump dans la dilution de l’influence de gauche du banc.

Vendredi 9 avril, Biden a signé le «Décret exécutif portant création de la Commission présidentielle de la Cour suprême des États-Unis».

Cette commission examinera la possibilité d’emballer la Cour suprême. En d’autres termes: le Congrès détermine le nombre de juges à la Cour suprême. La cour a eu neuf sièges depuis 1869. Biden, cependant, examine sa capacité à en ajouter davantage afin que les gauchistes aient la majorité sur le terrain. Et donc l’emportent sur toutes les voix conservatrices.

Selon le New York Times:

Vendredi, le président Biden a ordonné une étude de 180 jours sur l’ajout de sièges à la Cour suprême, tenant compte d’une promesse de l’année de campagne visant à créer une commission bipartite pour examiner les sujets potentiellement explosifs de l’élargissement de la cour ou de la fixation de limites de mandats pour les juges. Le président a agi sous la pression d’activistes qui réclamaient plus de sièges pour modifier l’équilibre idéologique de la cour après que le président Donald J.Trump ait nommé trois juges, dont un à un siège que les républicains avaient empêché son prédécesseur, Barack Obama, de pourvoir pendant près d’un an. .

Membres de la commission présidentielle

Biden a chargé la commission de 36 membres d’examiner l’historique du tribunal, les changements passés dans le processus de nomination des juges et les conséquences potentielles de la modification de la taille du tribunal. Bob Bauer dirige le panel. Bauer a été l’avocat de la Maison Blanche pour l’une des administrations les plus anti-Bill of Rights de l’histoire américaine, l’administration Obama. Cristina Rodriguez, une autre survivante de l’ère Obama et professeure de droit à Yale qui a occupé le poste de sous-procureur général adjoint sous Obama, fait également partie de la commission.

Les autres membres comprennent des universitaires libéraux comme Laurence H. Tribe, professeur émérite à la Harvard Law School et populaire parmi la communauté juridique libérale. Caroline Frederickson, ancienne présidente de l’American Constitution Society, siège également à la commission.

Il y a aussi des membres «conservateurs». Par exemple, Jack Goldsmith, professeur à la Harvard Law School, qui était un haut fonctionnaire du ministère de la Justice sous l’administration Bush qui déchiquetait la Constitution. Également, Adam White, chercheur résident à l’American Enterprise Institute et professeur à la Antonin Scalia Law School. Keith E. Whittington, professeur de politique à l’Université de Princeton, est également membre.

Le juge libéral de 82 ans, Stephen G.Breyer, s’oppose aux premières tentatives de Biden pour emballer les tribunaux. «J’espère et j’espère que la Cour conservera son autorité», a-t-il déclaré. «Mais cette autorité, comme la primauté du droit, dépend de la confiance, une confiance que le tribunal est guidé par des principes juridiques, pas par la politique. Une modification structurelle motivée par la perception de l’influence politique ne peut qu’alimenter cette perception, érodant davantage cette confiance. »

Est-ce la tentative de Biden d’obtenir un «tampon» de la Cour suprême sur chaque point de l’ordre du jour de gauche présenté?

Des armes? 1er amendement? 4e amendement? Tous partis. Tout sera soumis à la théorie du «document vivant» et à une lecture approfondie du Manifeste communiste.

Emballer le terrain n’est pas une idée nouvelle. Franklin D. Roosevelt a tenté de le faire en 1937 avec le projet de loi de réforme des procédures judiciaires de 1937. Il a proposé d’ajouter plus de juges au SCOTUS pour obtenir des décisions favorables envers le New Deal que le tribunal avait précédemment jugé inconstitutionnel. Le projet de loi aurait permis au président de nommer un juge supplémentaire au SCOTUS. (Jusqu’à un maximum de six pour chaque membre du tribunal de plus de 70 ans et six mois.)

Étant donné que la Constitution américaine ne spécifie pas combien de juges de la Cour doivent être sur le banc, Roosevelt a fait valoir, peut-être à juste titre, qu’il est dans le pouvoir du Congrès de changer ou d’ajuster ce nombre.

Le plan de Roosevelt pour emballer la Cour suprême a échoué, mais est-ce que Biden’s?

Le plan de Roosevelt a finalement échoué parce que des membres de principe de son parti ont retenu le projet de loi au Congrès, l’empêchant d’être adopté. En 2021, nous savons très bien qu’il n’y a pas de membres de principe du parti démocrate et pratiquement aucun dans le parti républicain.

Le New York Post a commenté: Emballer la Cour suprême est une idée terrible et l’a toujours été. Le président Franklin Roosevelt a cherché à agrandir la cour simplement pour pouvoir nommer une majorité de juges. Il a échoué gravement parce que même son propre parti a reculé devant l’effort nu pour mettre fin aux contrôles de la Constitution sur son pouvoir. Il est donc obscène que le président Joe Biden divertisse même le mouvement maintenant. Biden est en train de nommer une commission pour examiner l’idée, selon la Maison Blanche, «un groupe bipartisan d’experts sur la Cour et le débat sur la réforme de la Cour». Espérons que ce n’est qu’un os pour calmer les gauchers, pas le début de quelque chose de plus.

Je ne parierais pas que ce soit un «os jeté aux gauchers». Je suggérerais de le regarder comme une tentative de libérer les chiens sur le support de l’os. Les gauchistes radicaux ont été autonomisés ces dernières années. Depuis l’élection présidentielle, il n’y a aucune raison de croire que la raison ou les principes arrêteront maintenant les gauchistes intensément puissants.

En savoir plus @ TheOrganicPrepper.ca