Embarba demande pardon

28/08/2021 à 18:31 CEST

Adrià Corominas

L’attaquant perruche a reconnu que son geste laid envers Vicente Moreno après son changement à Majorque était une erreur et s’est publiquement excusé à tous les fans.

Adrien Embarba, l’un des capitaines de l’équipe, a voulu régler la polémique avec des excuses publiques via son compte instagram officiel.

L’attaquant de perruche l’a fait avec une photo de lui du match à Majorque accompagnée d’un texte où Il a reconnu qu’il aurait dû éviter le mauvais geste envers son technicien après avoir été remplacé et que tout cela était une erreur.

Et est-ce que Embarba, qui a forcé sur l’insistance de son technicien malgré une douleur à une cheville, s’est fâché contre le changement et refusé l’accueil au préparateur quand il a décidé de le retirer du terrain de jeu.

Controverse fermée

Les pulsations et la tête déjà en place, le joueur bleu et blanc recula et Il voulait s’excuser non seulement auprès de son entraîneur, mais aussi auprès de tout l’Espanyolismo pour l’image donnée au stade Son Moix.

“Les choses peuvent tourner mieux ou pire, mais si je me caractérise pour quelque chose, c’est parce que je donne toujours tout et que je veux toujours aider jusqu’au bout, surtout si elles sont mal données comme c’est arrivé hier & mldr; Mais ce n’est pas une excuse. Je me suis trompé de réaction après le changement d’hier et je n’ai aucun problème à l’admettre et à montrer mon visage & rdquor;, a-t-il expliqué.

En outre, a confirmé que les excuses avaient déjà été transmises à Vicente Moreno, l’autre protagoniste et toute l’équipe.

“Je l’ai déjà fait avec l’entraîneur et avec les coéquipiers, donc je ne peux qu’admettre mon erreur envers vous, les fans, que vous êtes très important pour nous et une partie fondamentale de l’Espanyol. Nous voulons tous le meilleur pour l’équipe et nous savons que nous sommes tous meilleurs ensemble & mldr; Pour continuer ! & Rdquor ;, ajouté pour Tournez la page et concentrez-vous sur l’Atlético.