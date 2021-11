Embassy Group va développer des bureaux de catégorie A dans le quartier central des affaires de Bangalore

Il s’étendra sur une superficie totale de 2,27 acres et une superficie locative totale d’environ 5,5 lakh pieds carrés, renforçant l’empreinte commerciale de l’ambassade à Bengaluru, a-t-il ajouté.

Le groupe Embassy a annoncé mercredi qu’il développerait un espace de bureau de catégorie A dans le quartier central des affaires (CBD) de Bengaluru avec une superficie locative de 5,5 lakh pieds carrés. Le projet devrait être achevé d’ici décembre 2023. L’espace de bureau, Embassy Zenith, est situé dans le quartier central des affaires de Bengaluru, où se trouvait autrefois l’hôtel Le Méridien, a déclaré le promoteur immobilier de la ville.

Il s’étendra sur une superficie totale de 2,27 acres et une superficie locative totale d’environ 5,5 lakh pieds carrés, renforçant l’empreinte commerciale de l’ambassade à Bengaluru, a-t-il ajouté. «Malgré les défis importants causés par la pandémie de Covid-19, les organisations ont manifesté une volonté certaine de revenir aux espaces de bureaux formels. Par conséquent, nous sommes convaincus que le secteur de l’immobilier commercial en Inde connaîtra une courbe de croissance régulière », a déclaré le PDG du groupe Embassy, ​​Aditya Virwani.

Le développement commercial à venir sera conçu par Andy Fisher Workshop de Singapour et s’adressera à une clientèle de renom. La propriété favorisera la durabilité et le bien-être des locataires, avec le cadre environnemental intrinsèque à l’approche de conception innovante et futuriste. La construction de l’Embassy Zenith devrait commencer au troisième trimestre de l’exercice 22.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.