Embassy Office Parks REIT lève Rs 300 crore via les MNT

La demande des maisons de fonds a également augmenté car les investissements qu’elles ont réalisés dans les CP sont arrivés à échéance au cours des derniers jours.

Embassy Office Parks REIT a déclaré mardi avoir levé 300 crores de roupies en émettant des obligations non convertibles (NCD) sur la base d’un placement privé. Le produit sera principalement utilisé pour refinancer la dette existante de financement de la construction.

Les Embassy REIT Series IV NCD 2021 sont proposées pour être cotées sur le marché de gros de la dette de l’ESB. La durée du mandat des NCD est de cinq ans avec un taux de coupon de 6,80 % par an.

Le 2 septembre, le comité des débentures du conseil d’administration d’Embassy REIT a approuvé une émission de NCD pour un montant total en principal pouvant aller jusqu’à Rs 300 crore. Mardi, le comité a approuvé l’attribution de ces MNT. L’agence de notation Crisil a attribué une note « AAA/Stable » à ces MNT.

« Suite à la récente approbation de l’Irdai autorisant les compagnies d’assurance à investir dans la dette des FPI, nous sommes ravis d’annoncer la toute première augmentation d’obligations par une FPI indienne, avec une forte participation du secteur national de l’assurance. Cela marque une étape importante dans les efforts continus d’Embassy REIT pour diversifier notre base d’investisseurs en dette et poursuit également la tendance à la réduction de notre coût de la dette », a déclaré le directeur financier d’Embassy REIT, Aravind Maiya.

Ce placement réussi réitère la confiance des investisseurs dans la croissance à long terme d’Embassy REIT et est le premier d’un certain nombre de programmes de refinancement prévus pour cette année, a-t-il déclaré.

Le conseil d’administration d’Embassy REIT a approuvé une collecte de fonds pouvant atteindre 4 600 crores de roupies via des débentures non convertibles libellées en roupies, cotées, notées, garanties/non garanties, remboursables et transférables en une ou plusieurs tranches. Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, il a levé une dette de 1 200 crores de Rs à 7,4% de frais d’intérêt et a refinancé 520 crores de Rs, ce qui a permis d’économiser 80 pb. Morgan Stanley et HSBC ont joué le rôle d’arrangeurs dans le cadre du placement privé et Talwar Thakore and Associates a été le conseiller juridique de la transaction.

La société possède et exploite 42,4 millions de pieds carrés de huit parcs de bureaux de type infrastructure et quatre immeubles de bureaux du centre-ville à Bangalore, Mumbai, Pune et Delhi NCR.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.