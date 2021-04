Embassy REIT annonce une hausse de 12% de son bénéfice d’exploitation net

Il a poursuivi la construction de nouvelles constructions supplémentaires de 4,6 millions de pieds carrés, avec un achèvement prévu dans deux à trois ans.

Embassy Office Parks REIT a annoncé une augmentation de 12% d’une année sur l’autre du bénéfice d’exploitation net, avec des marges d’exploitation de 86% pour le quatrième trimestre de l’exercice 21.

La fiducie de placement a simplifié la structure de détention d’Embassy Manyata, augmentant ainsi la composante non imposable des distributions à 78%. La société a distribué Rs 1 836,4 crore au cours du trimestre. Il a augmenté la dette de Rs 5 200 crore à un coupon de 6,9% et refinancé Rs 3 280 crore, conduisant à des économies d’intérêts de 336 points de base.

La société avait un bilan avec une liquidité de Rs 1 550 crore et un faible effet de levier de 22%, une marge de manœuvre suffisante pour financer le développement sur le campus et de nouvelles acquisitions.

Michael Holland, PDG d’Embassy REIT, a déclaré: «Malgré les défis importants causés par la pandémie de Covid-19, Embassy REIT a de nouveau réalisé de solides performances et a respecté ses prévisions financières. Malgré les vents contraires de la deuxième vague, nos occupants mondiaux continuent de déclarer des bénéfices solides et une croissance de l’embauche qui, selon nous, se traduira par une demande de bureaux de qualité en temps voulu.

Grâce à notre présence de premier plan sur les marchés à absorption les plus élevés de l’Inde, à nos faibles niveaux d’endettement et à notre accès aux marchés financiers, nous sommes bien placés pour capitaliser sur la demande mondiale fondamentale d’espaces de bureaux indiens qui survivront longtemps à cette pandémie.

La fiducie de placement a enregistré un taux d’occupation stable de 88,9%, avec de solides recouvrements de loyers à 99,8% sur un portefeuille d’exploitation de 32,3 millions de pieds carrés. La société a réalisé des augmentations de loyer de 13% sur 8,4 millions de pieds carrés répartis sur plus de 90 baux. Il a loué 1,2 million de pieds carrés dans le cadre de plus de 40 transactions et atteint un écart de relocation / renouvellement de 15%.

Il a atteint le sommet de 1,1 million de pieds carrés du campus JP Morgan en mars 2021, en bonne voie pour la livraison en septembre 2021. Il a poursuivi la construction de nouvelles constructions supplémentaires de 4,6 millions de pieds carrés, avec un achèvement prévu dans deux à trois ans.

