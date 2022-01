Embauche pour chauffer au cours du trimestre de janvier à mars si aucune restriction n’est imposée: rapport

Selon le rapport, il y a une forte augmentation de l’attrition dans tous les secteurs par rapport aux trimestres précédents.

L’intention d’embauche de Corporate India devrait connaître une augmentation significative au cours de la période janvier-mars, à condition que des restrictions sévères ne soient pas imposées aux opérations commerciales, selon un rapport.

Selon le rapport sur les perspectives d’emploi de TeamLease, l’intention d’embaucher peut augmenter jusqu’à 9 points de pourcentage au cours du trimestre en cours – la croissance la plus élevée jamais enregistrée dans l’intention d’embaucher depuis l’épidémie de COVID.

En outre, sur les 21 secteurs examinés, environ sept peuvent enregistrer une croissance de plus de 10 points de pourcentage de leur intention d’embaucher, faisant du trimestre en cours un bon moment pour les talents, selon le rapport, ajoutant que les perspectives doivent être lues dans le contexte de risque imminent d’une variante Omicron résurgence.

Le rapport TeamLease sur les perspectives d’emploi reflète le sentiment d’embauche dans 14 villes et 21 secteurs en Inde. L’enquête couvre 829 petites, moyennes et grandes entreprises dans les 21 secteurs.

« Les indicateurs économiques actuels tels que la reprise en forme de K de l’économie, l’amélioration de l’utilisation des capacités pour contrer les perturbations de l’approvisionnement causées par la pandémie, l’augmentation des investissements privés et la hausse des exportations ont tous le potentiel d’accélérer la dynamique d’embauche », a déclaré Rituparna Chakraborty, co-fondatrice et vice-présidente exécutive, TeamLease Services.

Chakraborty a en outre noté que bien que la fonction informatique et les entreprises liées à la technologie continueront de dominer l’écosystème de création d’emplois, si de nouvelles mesures de verrouillage ne sont pas imposées, d’autres rôles et secteurs ne seront pas loin derrière.

« En fait, sur les 21 secteurs, 17 ont indiqué un taux de croissance de plus de 5% – 11 secteurs de plus par rapport au trimestre précédent – indiquant que le scénario de l’emploi est en mode de reprise dans tous les secteurs », a déclaré Chakraborty.

Une analyse sectorielle montre que les technologies de l’information sont en tête du peloton avec 89 % des entreprises prévoyant d’embaucher des professionnels de l’informatique, entre janvier et mars 2022.

Parmi les autres secteurs qui connaîtront une vague d’embauche au cours du trimestre en cours, citons les services éducatifs (80 pour cent des employeurs), les soins de santé et les produits pharmaceutiques (71 pour cent) et les start-ups de commerce électronique et de technologie (69 pour cent).

L’accent mis sur l’embauche de nouveaux arrivants semble s’être atténué, au lieu de privilégier les talents de niveau junior ou les talents avec 2 à 5 ans d’expérience est le profil le plus recherché au cours du trimestre en cours.

Plus de 46 pour cent des employeurs (croissance de 12 pour cent par rapport au trimestre précédent) cherchent à embaucher des jeunes talents. De plus, d’un point de vue fonctionnel, les ventes (71 %) et l’informatique (61 %) continuent de dominer les fonctions en demande.

Selon le rapport, il y a une forte augmentation de l’attrition dans tous les secteurs par rapport aux trimestres précédents. Quatre secteurs affichant des taux d’attrition supérieurs à 8 % sont les technologies de l’information, les services éducatifs, les soins de santé et les produits pharmaceutiques et l’externalisation des processus de connaissance.

« Tous les secteurs semblent avoir des taux d’attrition plus élevés qu’au trimestre précédent, ce qui indique qu’un changement de perspective des employés et de dynamique de travail pourrait en être la cause potentielle », indique le rapport.

