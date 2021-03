Embeddable Banking: la prochaine frontière de la banque

La banque intégrable est le processus d’intégration de services financiers dans un logiciel tiers, éliminant ainsi le besoin de plusieurs plates-formes pour effectuer une transaction.

Au cours des trois à quatre dernières années, l’essor des fintechs et des néo-banques a bouleversé le fonctionnement du secteur bancaire. Les banques Challenger ont prouvé que les consommateurs veulent un accès 24h / 24 et 7j / 7 aux services bancaires en ligne, et les fintechs qui offrent des services spécialisés ont démontré qu’elles pouvaient offrir des produits de niche en dehors d’une banque traditionnelle. Bien que les banques et les coopératives de crédit s’adaptent à la mer de changements, de nouveaux acteurs ont fait des progrès significatifs et capturé une part importante du marché. Les banques n’ont plus le monopole des relations clients.

La numérisation rapide a vu une augmentation de la demande de services bancaires disponibles partout et à tout moment. D’un autre côté, les fintechs ont du mal à se développer et à transformer la base d’utilisateurs initiale en une entreprise rentable. Bien qu’ils aient accès aux clients, ils ne disposent pas des licences appropriées pour lancer des produits financiers tels que les comptes prépayés, les chèques, l’épargne, le crédit et les comptes virtuels pour alimenter différents cas d’utilisation allant des prêts aux cartes-cadeaux en passant par la fidélité aux remboursements et la gestion des dépenses.

Entrez, banque intégrable!

Grâce à des services bancaires intégrables, les banques et les fintechs peuvent collaborer pour proposer des produits financiers innovants. La banque intégrable est le processus d’intégration de services financiers dans un logiciel tiers, éliminant ainsi le besoin de plusieurs plates-formes pour effectuer une transaction. Des exemples courants sont les services de paiement intégrés dans l’application Uber pour faciliter le paiement des services et l’association d’une carte de débit à PayPal pour permettre les paiements par carte chez tout marchand qui accepte PayPal.

La banque intégrable agit comme une place de marché pour aider les fintechs à intégrer les services bancaires et de paiement dans leur logiciel et leur interface. De plus, la banque intégrable permet aux banques de toutes tailles d’ajouter des produits bancaires numériques sans les tracas d’une conversion de base qui nécessite des dépenses énormes et des mois, voire des années de mise en œuvre pour fonctionner de manière transparente. Les services bancaires intégrables fonctionnent comme un complément aux services actuels qui peuvent être déployés en peu de temps avec des coûts et une supervision minimes.

Pourquoi les services bancaires intégrables?

Essentiellement, la banque intégrable est le passage de la banque d’un produit à un service. Les consommateurs peuvent choisir leurs produits sur un modèle de paiement à l’utilisation ou d’abonnement, en tirant parti de l’approche flexible des services bancaires.

Quel est l’avantage pour les banques? La réalité est que les frais et intérêts ne sont pas suffisants pour les banques, en particulier sur le marché des taux incroyablement bas d’aujourd’hui. En élargissant les possibilités d’interaction des consommateurs avec une banque, l’institution atteint les clients avec des services bancaires qui peuvent générer des revenus supplémentaires et créer des relations plus solides.

Grâce à l’utilisation des API, les entreprises peuvent avoir leur propre logiciel pour effectuer des opérations financières. En plus d’accélérer les opérations internes d’une entreprise, les services bancaires intégrés augmentent la satisfaction des clients. La banque intégrable élimine les frictions pendant le processus de paiement, créant ainsi une expérience transparente pour les consommateurs.

Pour faciliter les services bancaires intégrés, une entreprise peut fournir des API et des kits de développement logiciel (SDK) qui permettent aux fintechs d’intégrer les produits et services financiers d’une ou plusieurs banques dans leurs applications et expériences. Il permet également aux institutions financières de fournir des API et des SDK aux fintechs, néobanques, distributeurs et partenaires. Cela permet à la banque d’intégrer les produits prépayés, de crédit, de débit de ses partenaires, y compris tous les produits d’actif et de passif, aidant ainsi l’institution à augmenter sa base de consommateurs et sa rentabilité.

La banque intégrable crée également un marché pour l’agrégation de produits de services financiers dans des produits largement utilisés. Cependant, les produits bancaires devront être fragmentés en services autonomes pouvant être ajoutés à un agrégateur afin qu’il soit plus facile pour les consommateurs de les adopter. Dans le même temps, ils doivent être agrégés au niveau de la relation client pour rendre la valeur maximale aux clients. C’est là que de larges plates-formes technologiques, telles qu’Amazon, Apple ou Google, peuvent entrer davantage dans l’arène bancaire.

Outre une intégration transparente et une interface utilisateur améliorée, la banque intégrable élimine les tracas des processus financiers répétitifs pour les clients. La banque intégrable facilite l’adaptation au tsunami de changements auxquels les banques sont confrontées aujourd’hui sans perdre la confiance ou la satisfaction des clients. Il offre une solution unique permettant aux banques et aux fintechs de se connecter facilement entre elles et de lancer des produits financiers significatifs et innovants.

Services bancaires intégrables pour une expérience centrée sur le client

Parallèlement à des offres de haute technologie et adaptables, la banque intégrable aide également à fournir aux clients une gamme de services plus hyper-personnalisés. Le secteur bancaire était autrefois abordé avec une mentalité de «taille unique». Cependant, un jeune de 16 ans qui gère son salaire et ses dépenses à temps partiel diffère énormément d’un propriétaire de petite entreprise. En conséquence, les banques et les néobanques ont appris que leurs services doivent être adaptables.

Les banques utilisent également leur environnement riche en données pour voir quels types de services fonctionneraient le mieux pour chaque client. Grâce aux données, les banques et les néobanques peuvent identifier les préférences des individus en matière de banque. Par exemple, s’ils préfèrent les canaux numériques à la brique et au mortier, quels types de produits ils utilisent comme p2p, cartes de crédit, chèques, etc.

En outre, les données et les services bancaires intégrables permettent aux banques de vendre des services de manière croisée. Par exemple, s’ils voient qu’un client est en train de rédiger trop ou a souvent un solde bas, ils peuvent y voir une opportunité de le vendre sur une carte de crédit ou de créer un programme d’épargne. Il en va de même si elles remarquent qu’elles ont examiné des prêts personnels ou des prêts hypothécaires, une banque a la possibilité de savoir quelles offres actuelles seraient pertinentes pour elles.

Il est impératif que les IF s’engagent sur la voie de la banque intégrable pour rester compétitives et fournir des services bancaires centrés sur le client.

(Par Bhavin Turakhia, PDG et co-fondateur, Zeta)