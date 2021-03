Embedded Value: achat éclairé plus facile sur la plateforme numérique

Les termes et conditions sont énumérés dans le cautionnement qui est ensuite émis comme preuve du contrat entre l’assureur et le preneur d’assurance.

TRÈS PEU DE PERSONNES comprennent ce que les outils d’assurance-vie peuvent faire pour eux. Certains le considèrent comme un plan d’épargne obligatoire pour couvrir les risques tout en économisant sur les dépenses fiscales. Malheureusement, très peu de gens comprennent et apprécient la puissance de ce produit unique d’atténuation des risques qui le rend très différent des systèmes d’épargne purs. Mais plusieurs facteurs associés aux caractéristiques du produit, aux termes et conditions font de l’achat de la bonne police d’assurance-vie un travail difficile.

Accès à l’assurance-vie

Les compagnies d’assurance-vie n’ont pas de bureaux dans chaque marché ou colonie, donc entrer dans un bureau d’assurance n’est pas aussi facile que d’entrer dans une banque qui est généralement une entité de quartier. La non-disponibilité d’un tel établissement à proximité est le premier obstacle à la souscription d’une assurance-vie. Ce seul facteur décourage un grand nombre de nouveaux clients potentiels. La deuxième option consiste à rechercher un agent d’assurance-vie par l’intermédiaire de certains contacts. Bien qu’il y ait environ 20 agents lakh, il est presque impossible de contacter celui qui peut rendre visite au client à un moment qui lui convient. Une grave carence dans la formation de la force de vente laisse les clients potentiels mal informés, tout en étant invités à émettre un chèque pour acheter une police.

Vente forcée

Cela entraîne une vente forcée, laissant le client insatisfait. Euphémiquement, une telle transaction est qualifiée de vente abusive par le régulateur d’assurance et les compagnies d’assurance, mais je n’appellerais de telles activités qu’une fraude à laquelle, avec les intermédiaires, les agents d’assurance sont également partie. Par conséquent, les assurés potentiels ont beaucoup de mal à choisir le bon plan, avec un mandat et une somme assurés adaptés à leur capacité financière et à leurs besoins de protection.

La prochaine option consiste à acheter une police auprès de la banque. Cependant, le directeur de la banque peut au mieux organiser une rencontre entre la personne disposée à souscrire une assurance et le représentant de l’assureur mais aucun en agence ne serait disposé à servir un client désireux de se renseigner sur l’assurance.

Le marketing numérique

Afin de lever toutes ces difficultés, les assureurs proposent désormais leurs produits en ligne. Ils prennent l’aide d’agrégateurs d’assurance, les entités agréées, qui fournissent des informations comparables aux acheteurs potentiels sur divers produits. Des produits détaillés sont également disponibles sur le site internet de chaque assureur pour la vente en ligne.

Après le revers de Covid-19, le régulateur de l’assurance a également simplifié de nombreuses procédures pour donner un coup de pouce au marketing numérique. Ce canal offre une transparence totale à l’acheteur potentiel afin qu’il puisse prendre une décision éclairée. Cependant, le secteur est encore loin d’une expérience utilisateur de classe mondiale et les entreprises de technologie financière ont un rôle majeur à jouer pour permettre aux clients potentiels de se sentir équipés pour faire le bon choix avec facilité et confiance.

Les gens doivent être conscients que l’assurance est un contrat et pas seulement un autre régime de protection sociale géré par l’État. La signature du formulaire de proposition et le paiement du montant de la contrepartie ne commencent pas le contrat. Les soumissionnaires peuvent avoir à subir un examen médical approfondi selon les exigences de l’assureur pour l’âge particulier à l’entrée et la somme assurée. Le contrat n’entre en vigueur que lorsqu’un assureur accepte le risque sur la base des informations demandées et fournies de bonne foi par la personne qui sollicite la couverture d’assurance. L’acceptation est documentée sous la forme du premier reçu de prime avec lettre d’acceptation. Les termes et conditions sont énumérés dans le cautionnement qui est ensuite émis comme preuve du contrat entre l’assureur et le preneur d’assurance.

Les assureurs doivent travailler en permanence pour faire prendre conscience de l’importance de l’assurance-vie et des étapes à suivre pour acheter un plan qui lui convient grâce à une force de vente très bien formée. Il faut inventer des outils innovants pour assurer la facilité d’achat, le plus tôt sera le mieux.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de SUD Life

