Embedded Value: les assurances vie et santé sont plus essentielles aujourd’hui

Les assurés doivent également veiller à informer les autres membres de la famille de la police souscrite, de ses avantages et de l’endroit où le document est conservé.

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 balaie notre pays. Chaque jour, nous entendons parler de vies perdues en raison du manque d’oxygène ou de ventilateur ou même des médicaments spécifiquement nécessaires pour traiter les patients positifs au covid.

On entend aussi parler de jeunes vies, les gagne-pain de la famille, perdant la bataille contre cette maladie redoutée laissant derrière eux des traînées de misère pour leurs proches. Derrière toutes ces misères, la raison la plus significative est le manque de préparation de la part non seulement de l’État, mais aussi des individus.

Même si des instruments sont disponibles sur le marché pour protéger ses intérêts financiers dans des situations aussi dévastatrices, les gens ne prennent guère la peine d’envisager de tels produits ou options. La pandémie a enseigné une leçon selon laquelle une protection d’assurance adéquate pour la vie et la santé des individus est la plus importante des protections qu’il faut offrir contre le pire des scénarios. Par conséquent, l’assurance est souvent considérée comme une nécessité à côté du pain, des vêtements et du logement.

Besoin d’une assurance maladie

Tout le monde désire les meilleurs soins de santé, mais ces soins ne sont pas gratuits. Une police d’assurance maladie est utile dans les situations difficiles lorsqu’une urgence nécessite une hospitalisation immédiate. Une politique mediclaim peut prendre en charge la plupart des dépenses selon les termes et conditions de la politique. La plupart des assureurs ont des liens avec des hôpitaux et dans une telle situation, le patient n’est pas tenu de payer un montant, sauf un petit montant à titre de dépôt de garantie.

Le public assureur doit savoir que les polices offertes sur le marché comportent plusieurs limitations en petits caractères. En règle générale, les assureurs prennent des risques après 30 jours de la date de début, ils excluent la couverture de la maladie préexistante pendant quelques années au début du contrat et ils mettent une condition pour que pour chaque sinistre le preneur d’assurance doive lui-même payer à l’hôpital. jusqu’à un certain pourcentage du total des dépenses admissibles.

Les assurés doivent garder à l’esprit ces conditions.

Chaque famille doit adopter une politique de santé pendant et après la pandémie de Covid et cela doit devenir une habitude permanente. Les assurés doivent également veiller à informer les autres membres de la famille de la police souscrite, de ses avantages et de l’endroit où le document est conservé.

Besoin d’une assurance-vie

D’autre part, une police d’assurance-vie doit être souscrite bien à temps et il faut payer la prime à l’échéance. De plus, le preneur d’assurance doit prendre l’habitude de revoir de temps à autre son portefeuille d’assurance existant et ne pas hésiter à étendre la couverture des risques par de nouvelles polices ou par des avenants. Au départ, l’accent doit être mis sur une couverture maximale des risques à un coût minimum. L’épargne par l’assurance-vie est un problème secondaire. Il faut également veiller à ce que la nomination en vertu de chaque politique soit mise à jour et si une politique est attribuée pour un prêt, etc., ces informations doivent être disponibles auprès de la famille.

Réclamations des assureurs

Le dépôt d’une réclamation d’assurance maladie commence par une notification immédiate au bureau de l’assureur de l’hospitalisation de la personne assurée. Les administrateurs tiers qui sont généralement représentés par un employé dans les hôpitaux prennent en charge la question et s’assurent que l’hôpital fournit des services sans demander aux membres de la famille de payer les frais instantanément.

Les bons hôpitaux ont des liens avec les principaux assureurs et assurent un règlement sans heurts des factures grâce à la couverture d’assurance du patient. Certains demandeurs peuvent cependant faire face à des complications, mais cela pourrait être réglé au bureau de l’assureur. Néanmoins, l’assurance maladie les protège des crises financières. Les patients Covid sont entièrement couverts par toute police d’assurance maladie standard. Pour cette pandémie, une politique distincte n’est pas nécessaire.

Le décès du preneur d’assurance dû à Covid est couvert par toute police d’assurance-vie. La procédure de règlement des réclamations pour les cas où la cause du décès est Covid est similaire au traitement des réclamations résultant d’un décès de causes naturelles.

L’écrivain est l’ancien directeur général et PDG de SUD Life

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.