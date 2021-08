Ember Moon et Kurt Angle de la WWE montrent leur force dans un clip exclusif

Un nouvel épisode de Ryan’s Mystery Playdate sera diffusé sur Nick Jr. ce vendredi et mettra en vedette deux superstars notables de la WWE. PopCulture.com a obtenu un clip exclusif de l’épisode, intitulé “Ryan’s Super Tough Playdate” et mettant en vedette Ember Moon et Kurt Angle. Les deux stars de la WWE utilisent leur force pour ouvrir une boîte de confiture, mais toutes deux ont du mal à faire le travail. Moon essaie d’abord puis le donne à Angle qui s’échauffe avec divers objets. Angle n’arrive pas à ouvrir le pot de confiture, mais une fois qu’il l’a remis à Ryan, il a pu l’ouvrir facilement.

Ryan’s Mystery Playdate présente Ryan Kaji, un YouTuber qui a une chaîne appelée Ryan’s World, qui a gagné plus de 45 milliards de vues en novembre 2020. L’émission présente également ses parents et suit la famille et les amis animés Gus the Gummy Gator et Combo Panda comme ils travaillent ensemble pour relever une série de défis imaginatifs et physiques et déballer des énigmes pour révéler l’identité de sa mystérieuse date de jeu. La série encourage le jeu physique, modélise des relations familiales positives et propose un programme créatif de résolution de problèmes. Ryan’s Mystery Playdate en est à sa quatrième saison après son lancement en 2019.

“J’ai l’impression que la relation de Ryan avec ses fans est très unique et différente du talent à la télévision”, a déclaré le père de Ryan, Shion, à Business Insider l’année dernière. “Sa relation avec ses fans est plus une amitié où chaque fois que nous rencontrons les fans de Ryan et leur famille, ils disent toujours : ‘Oh, mon fils ou ma fille pense qu’ils sont le meilleur ami de Ryan.'”

Selon Celebrity Net Worth, Ryan a une valeur nette de 32 millions de dollars à seulement 9 ans. “Lorsque nous avons créé notre propre entreprise, la première chose que nous avons faite a été de nous assurer que Ryan était toujours la partie centrale de la marque”, a déclaré Shion. “Nous avons essayé de créer un univers autour de Ryan, mais dans cet univers, il y a des personnages animés qui sont des amis de Ryan et leurs personnalités sont basées sur les attributs de base de Ryan. Quand [fans] regardez le contenu à travers ces personnages, ils ressentent toujours le lien qu’ils ont avec Ryan.”

Moon, 32 ans, participe actuellement au NXT de la WWE et est une ancienne championne féminine NXT et championne par équipe féminine NXT. Elle a également passé du temps sur Raw et SmackDown. Angle, 52 ans, est un membre du Temple de la renommée de la WWE qui est le cinquième champion du Grand Chelem de l’histoire de la WWE. Il a également remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta en lutte libre.