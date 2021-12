Embiid a 36 points et 13 rebonds, les 76ers ont battu les Wizards

Joel Embiid a récolté 36 points et 13 rebonds et une dispute avec Montrezl Harrell, Tobias Harris a ajouté 23 points et les 76ers de Philadelphie ont battu les Wizards de Washington 117-96 dimanche soir.

Philadelphie s’est amélioré à 17-16 après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Spencer Dinwiddie a mené Washington avec 17 points. Les Wizards ont également 17-16.

Les 3 points consécutifs de Tyrese Maxey, Seth Curry et Embiid ont marqué une course de 15-0 qui a donné aux 76ers une avance de 80-59 avec 5:22 à jouer au troisième quart.

Avec 3:04 à jouer dans le troisième, Harrell a commis une faute sur Embiid et les deux ont échangé des mots. Les deux ont été sanctionnés pour des fautes techniques et Embiid a effectué les deux lancers francs.

Trente secondes plus tard, Harrell a poussé Embiid, lui a crié dessus et a reçu sa deuxième technique et a été éjecté. Harrell, qui n’a pas immédiatement quitté le tribunal, a finalement été escorté jusqu’au sol et est parti en secouant la tête pendant qu’Embiid lui faisait signe au revoir.

Le leader des marqueurs de Washington, Bradley Beal, a raté son deuxième match alors qu’il était dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

76ers: Maxey et F Georges Niang sont revenus après avoir effacé le protocole de santé et de sécurité. … C Andre Drummond, G Danny Green et G/F Shake Milton restent dans le protocole de santé et sécurité. … Embiid a marqué son 7 000e point. Lui et Allen Iverson sont les seuls joueurs à avoir marqué 7 000 points lors de leurs 300 premiers matchs avec Philadelphie. … G Myles Powell et G Jaden Springer ont marqué leurs premiers points NBA.

Sorciers : G Raul Neto a rejoint Beal et F Kentavious Caldwell-Pope sont dans les protocoles de santé et de sécurité. … F Rui Hachimura, qui n’a pas encore joué cette saison, s’est habillé pour le deuxième match consécutif, mais n’a pas joué. … G Jordan Schakel, signé mardi pour un contrat de 10 jours, a fait ses débuts en NBA. … G Joel Ayayi a marqué ses premiers points NBA,

76ers: À Toronto mardi soir.

Wizards : À Miami mercredi soir.