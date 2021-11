Embiid arrête les Bulls

Jusqu’à 11 matchs ont été joués dans une nouvelle journée NBA pleine de confrontations intéressantes. Des équipes comme les Blazers confirment leur séquence de défaites, alors qu’il ne semble pas que les Pélicans vont sortir du puits le plus profond de la compétition. Les Pacers de Rick Carlisle rebondissent légèrement, les Nets battent les Hawks et les Sixers de Joel Embiid mettent un terme au début de saison fulgurant des Bulls : 6-2 pour les deux juste derrière le Heat (6-1), qui mènent la Conférence Est et ils se sont reposés ce soir. De plus, les Clippers, les Mavericks, les Grizzlies, les Raptors, les Warriors et les Celtics gagnent.

CAVALIERS CLEVELAND 107 – 104 BLAZERS PORTLAND TRAIL

Les Cavs de Ricky prolongent l’agonie de Lillard. Consultez la chronique ici.

INDIANA PACERS 111 – 98 KNICKS DE NEW YORK

Myles Turner a contribué un double-double de 25 points et 13 rebonds dans la victoire massive des Pacers contre les Knicks. Turner a frappé 7 des 10 3 points, marquant les 8 premiers points d’un match dans lequel les Pacers ont toujours eu l’avantage. Turner a quitté le match au deuxième quart après avoir reçu un coup à la tête de Julius Randle. Il est revenu en seconde période et a ouvert avec un triple à la première minute du troisième quart.. Caris LeVert avait 21 points et Malcolm Brogdon en avait 17 pour les Pacers (3-6). RJ Barrett s’est démarqué avec 23 points en tant que meilleur marqueur des Knicks, qui ont remporté 5 matchs et perdu 3. Julius Randle a contribué un double-double de 18 points et 14 rebonds aujourd’hui, tandis qu’Evan Fournier a contribué 14 à l’équipe de New York. Les Knicks ont frôlé les 85-83 sur le panier de Derrick Rose, mais les Pacers ont marqué les 5 points suivants pour reprendre le contrôle, qu’ils ont tenus jusqu’à la conclusion.

ORLANDO MAGIC 79 – 92 BOSTON CELTIQUES

Les Celtics s’imposent au milieu d’une rencontre qui se termine mal. Consultez la chronique ici.

PHILADELPHIA SIXERS 103 – 98 CHICAGO BULLS

Seth Curry a marqué 22 points et Joel Embiid 18 autres points, avec 9 rebonds et 7 passes décisives pour que les Sixers arrêtent la séquence chaude des Bulls. Les deux équipes partagent maintenant un record (6-2) et sont juste derrière le Heat, qui mène la Conférence Est.. Georges Niang a contribué 18 points, Tyrese Maxey en a ajouté 14 et Furkan Korkmaz est allé à 11 pour les hôtes, qui ont remporté leur quatrième match consécutif. Les Sixers ont joué sans Ben Simmons (encore une fois), Tobias Harris (protocoles de santé et de sécurité liés au coronavirus) et Danny Green (ischio-jambiers gauche). Chez les Bulls, DeMar DeRozan avec 37 points et 10 rebonds, tandis que Zach LaVine est passé à 27. Aussi, Lonzo Ball a marqué 13 pour son équipe, qui avait remporté six des sept premiers matchs de la saison.. Nikola Vucevic, quant à lui, a pris 10 rebonds.

WASHINGTON WIZARDS 100 – 109 RAPTORS DE TORONTO

Fred VanVleetse est allé à 33 points, sa production la plus élevée jusqu’à présent cette saison, et a donné 6 passes décisives pour mener les Raptors à la victoire sur les Wizards. Toronto a ainsi scellé sa cinquième victoire consécutive. De plus, les Canadiens ont vengé une défaite de 15 points lors de la soirée d’ouverture à domicile contre les Wizards il y a deux semaines. OG Anunoby a marqué 21 points et Svi Mykhailiuk et Gary Trent Jr. ont chacun obtenu 15 points pour les Raptors (6-3). Pour les Wizards, Bradley Beal a mené l’attaque avec 25 points. Montrezl Harrell est sorti du banc et a récolté 15 points et 10 rebonds, et le Brésilien Raúl Neto a contribué 14 buts pour Washington (5-3). Neto a joué 22 minutes, a effectué 5 des 8 tirs sur le terrain, dont 2 des 4 triples et 2 des 2 de la ligne du personnel, a obtenu 2 rebonds et 4 passes décisives. Washington a subi des pertes consécutives pour la première fois cette saison en tirant 8 sur 32 (25%) à 3 points. Les Wizards ont perdu malgré une avance de 23-6 pour les points de la deuxième chance et de 40-34 pour les points dans la peinture..

BROOKLYN NETS 117 – 108 ATLANTA HAWKS

Les Nets ont battu les Hawks d’Atlanta grâce à une belle performance de Kevin Durant, qui a ajouté 32 points en tant que leader de l’attaque de son équipe, qui a remporté sa troisième victoire consécutive. Après un début de saison lent, les Nets ont commencé à ressembler à la solide équipe de la saison dernière. L’équipe a atteint un record de franchise de 65,3 % lors d’une victoire contre les Pistons de Detroit dimanche et a suivi avec 22 3 points mercredi, son record depuis qu’elle a atteint un record de franchise de 27 le 15 février à Sacramento. . Joe Harris a réalisé six triples et marqué 18 points, et James Harden a réalisé un double-double de 16 points et 11 rebonds pour les Nets (5-3). Les Hawks (4-4) menaient De’Andre Hunter avec 26 points. Trae Young a abordé le triple-double avec 21 points, 9 rebonds et 10 passes décisives., tandis que Kevin Huerter est sorti du banc et a marqué 16.

MEMPHIS GRIZZLIES 108 – 106 DENVER NUGGETS

Jaren Jackson Jr. avait 22 points pour les Grizzlies, qui ont battu les Nuggets dans un match serré. Ja Morant a marqué 18 points et Desmond Bane et le remplaçant Kyle Anderson ont atteint 16 chacun pour les Grizzlies (5-3). Un 3 points de Bane avec 1:19 à jouer a donné à Memphis l’avance ultime dans sa deuxième victoire consécutive sur Denver. Pour les Nuggets (4-4) le meilleur buteur était Nikola Jokic, qui a réalisé un spectaculaire double-double de 34 points et 11 rebonds. Will Barton a marqué 26 points et Michael Porter a contribué double-double de 12 points et 11 rebonds. Denver a tiré 8 sur 27 à partir de 3 points, et les bien meilleurs Grizzlies sont allés à 16 sur 34.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 115 – 126 LOS ANGELES CLIPPERS

Paul George avait 32 points et menait les Clippers, qui ont battu les Timberwolves du Minnesota sur la route. George est allé 11 sur 18 sur le terrain, 4 sur 8 sur le triple, et les Clippers ont tiré mieux que jamais pour remporter leur deuxième match consécutif. Les Angelenos ont tiré à 60% sur le terrain et ont réussi 21 tirs à 3 points, le plus haut jusqu’à présent cette année, en 36 tentatives. Reggie Jackson avait 29 points, également son meilleur de la saison, et Nicolas Batum en avait 20 pour les Clippers (3-4). Pour les Timberwolves (3-4), le meilleur buteur était Anthony Edwards, avec 28 points. Karl Antony Towns a terminé avec un double-double de 18 points et 11 rebonds en 36 minutes de jeu, dans lequel il a réussi 6 des 16 tirs sur le terrain, dont 3 des 8 triples et 3 des 3 de la ligne du personnel, et a livré trois passes décisives. Minnesota, qui a perdu quatre des cinq derniers matchs, était sans D’Angelo Russell, qui a été mis à l’écart avec une entorse à la cheville droite. Le Minnesota a également connu l’une de ses meilleures soirées de tir dans l’ensemble, terminant à 45% et passant 14 sur 40 au-delà de l’arc lors du premier de deux matchs consécutifs entre les équipes.

SAN ANTONIO SPURS 108 – 109 DALLAS MAVERICKS

Victoire par le minimum des Mavs de Doncic. Consultez la chronique ici.

GOLDEN STATE WARRIORS 114 – 92 CHARLOTTE HORNETS

Les Warriors continuent de faire leur truc. Excellente défense contre les Hornets. Consultez la chronique ici.

SACRAMENTO KINGS 112 – 99 PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Harrison Barnes a récolté 23 points et 8 rebonds en tant que leader de l’attaque des Sacramento Kings, qui a vaincu les pélicans honnis. Avec leur victoire, les Kings ont mis fin à leur séquence de deux défaites consécutives. Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox ont marqué respectivement 20 et 19 points avec les Kings (4-4). Haliburton a marqué 7 de ses 20 points au début du quatrième quart. Sacramento menait par cinq avant la dernière période et menait 92-91 lorsque Haliburton a déclenché une séquence de 14 à 0. Le premier choix des Kings au repêchage il y a un an a également marqué un triple et deux lancers francs dans le cadre de cette séquence. Maurice Harkless a ajouté des minutes de jeu avec 32 et a contribué 3 buts, marquant 1 des 4 tirs sur le terrain (1 des 4 triples), a pris 5 rebonds et a donné 1 passe décisive. Pour les Pélicans (1-8), Devonte ‘Graham et Nickeil Alexander-Walker avaient chacun 16 points. Jonas Valanciunas est reparti avec un double-double de 14 points et 11 rebonds et Kyra Lewis Jr., a également contribué 14 points. Willy Hernangómez a obtenu 8 points en 11 minutes sur le terrain pour être parfait avec 2 des 2 tirs du terrain, 4 des 4 de la ligne du personnel, a pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive. Les Pélicans, Zion Williamson blessé et observant depuis le banc, n’ont marqué que 12 points au quatrième quart. Cinquième défaite consécutive pour eux.