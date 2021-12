Embiid conquiert Washington – AS.com

Le jour de Noël passe et la NBA est de retour à ses anciennes habitudes. Et ce sont, en ce moment, des soirées marquées par le coronavirus. La meilleure ligue du monde a très bien réussi le jour le plus lucratif de l’année malgré la pandémie, qui a tiré au sort pour transformer une soirée très spéciale en un grand spectacle avant de revenir à la réalité : hier, jusqu’à 24 joueurs sont entrés dans les protocoles de santé et de sécurité du coronavirus. Le chiffre le plus élevé depuis l’explosion de la pandémie en décembre, dépassant les 17 survenus les 17 et 23 de ce mois. Une variable qui semble continuer à affecter la concurrence mais, quelle que soit la restriction impaire, il n’aura pas d’impact sous forme d’arrêt. Oui dans le jeu, où les pertes marquent chaque match. Et, au-delà de tout ce qui a été dit, et comme l’a dit Adan Silver, tout va suivre son cours. Ceci dit, voici les matchs du jour :

MIAMI HEAT 93 – 83 ORLANDO MAGIC

Dans un duel entre deux équipes de Floride, Jimmmy Butler est revenu avec 17 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions alors que le Heat battait les rivaux de l’État de Floride, Orlando Magic 93-83. Le Heat reste quatrième de la Conférence Est, avec 21 victoires et 13 défaites., malgré les pertes qu’ils subissent. Le problème au coccyx de Butler ne lui a permis de jouer qu’un seul match depuis le 27 novembre, tandis que le centre des étoiles Bam Adebayo sera absent au moins jusqu’en janvier après une opération au pouce droit. À ces absences de samedi s’est ajoutée la troisième épée de l’équipe, le meneur vétéran Kyle Lowry, lors de l’entrée en quarantaine pour le coronavirus. Pour le Magic, qui a également eu six joueurs absents à cause du coronavirus, Gary Harris était le meilleur buteur avec 20 points.

CAVALIERS DE CLEVELAND 144 – 99 RAPTORS DE TORONTO

Exposition chorale des Cavs, qui continuent de s’ajouter. Consultez la chronique ici.

WASHINGTON WIZARDS 96 – 117 SIXERS DE PHILADELPHIE

A Washington, la capitale des Etats-Unis, le pivot camerounais Joel Embiid a montré sa version la plus dominante avec 36 points et 13 rebonds pour les Sixers de battre clairement les Wizards 117-96, orphelins de leur star, Bradley Beal, par coronavirus. Dans l’équipe locale, qui commence à se compliquer après un début de saison absolument brillant, le meneur en surbrillance Spencer Dinwiddie a marqué 17 points, qui a vu les Sixers les déplacer de la sixième place à l’Est, la dernière avec un accès direct aux playoffs. A partir de là commence la lutte pour le play-in, qui, rappelons-le, passe de la huitième à la douzième place.

SACRAMENTO KINGS 102 – 127 GRIZZLIES DE MEMPHIS

Les Grizzlies ont renversé les Kings à Sacramento malgré la défaite de dernière minute de l’attaquant partant Dillon Brooks et deux autres joueurs pour COVID-19. Le garde Desmond Bane a mené Memphis avec 28 points et Tyrese Haliburton a mené les Kings avec 18. La perte massive a suscité la colère du vétéran manager par intérim des Kings Alvin Gentry, qui vient également de sortir de l’isolement du coronavirus. « C’est la plus grosse déception que j’ai eue en 34 ans en NBA, je peux honnêtement dire« Gentry a dit. » Cette performance était absolument ridicule. Nous ne jouons pas fort. Nous n’avons pas du tout été compétitifs. Ils ont essentiellement joué avec nous. » Les Grizzlies ont remporté leur premier match depuis le retour sur blessure de Ja Morant, qui a été hué à son retour à Memphis. Le meneur a bien joué et a terminé avec 18 points, 7 rebonds et 9 passes décisives.. De plus, les Grizzlies ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives.

OKLAHOMA CITY THUNDER 117 – 112 PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS

Dans un duel d’équipes perdantes dans la Conférence Ouest, le Thunder a battu les Pélicans. Shai Gilgeous-Alexander est allé à 31 points et Aaron Wiggins à 24, tandis que Josh Giddey a réalisé un match vraiment curieux : 0 point (avec 0 sur 8 en field goal), mais 10 rebonds et 10 passes décisives. Pour les Pélicans, leur meilleur joueur était l’ancien Lakers Josh Hart, qui a terminé avec 29 points et 10 rebonds. Willy Hernangómez est revenu pour marquer de bonnes minutes et est allé à 14 points, 6 rebonds et 2 passes décisives.

EPERONS SAN ANTONIO 144 – 109 PISTONS DETROIT

Keldon Johnson a marqué 27 points sur 10 des 12 tirs sur le terrain alors que les Spurs balayaient les Pistons. Les Spurs ont échappé à Detroit en première mi-temps et se sont dirigés vers la victoire, la troisième consécutive. San Antonio a produit une mi-temps presque parfaite malgré le fait de jouer sans Dejounte Murray, qui a raté le match en raison des protocoles de santé et de sécurité des coronavirus. Les Pistons manquaient l’entraîneur Dwane Casey et 11 de leurs joueurs réguliers en raison de blessures ou de protocoles de santé et de sécurité et n’avaient que neuf joueurs en uniforme. Outre Johnson, Jock Landale a ajouté 18 points, Jakob Poeltl passant à 14, Doug McDermott à 13 et Keita Bates-Diop en ajoutant 10. De plus, Tre Jones a récolté 11 passes décisives et Derrick White 10 pour les Spurs, qui ont battu leur record de passes décisives avec 39. Hamidou Diallo était le meilleur des Pistons avec 28 points.

CHICAGO BULLS 113 – 105 INDIANA PACERS

Zach LaVine a marqué 32 points après avoir raté deux matchs consécutifs et DeMar DeRozan en a ajouté 24 pour les Bulls, qui ont battu les Pacers. Nikola Vucevic a récolté 16 points et 15 rebonds pour Chicago, qui a remporté son troisième match consécutif et a vengé une défaite de 32 points contre les Pacers le 11 novembre. Les Bulls menaient jusqu’à 18 points en première mi-temps. Caris LeVert a ajouté 27 points et 9 passes décisives pour mener Indiana. Myles Turner, dans les rumeurs du marché, a ajouté 19 et Chris Duarte a marqué 12 de ses 16 points en seconde période. Domantas Sabonis est revenu après avoir raté un match dû et a terminé avec 14 points et 16 rebonds.

LOS ANGELES CLIPPERS 100 – 103 DENVER NUGGETS

Nikola Jokic fait une démonstration contre les Clippers. Consultez la chronique ici.