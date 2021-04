Embiid décide d’une “ finale ” aqueuse

Du grand jeu de l’Est, Sixers-Nets, il y avait plus d’heures de conversation avant le saut initial en raison des victimes qu’en raison de leur importance: un face à face entre les deux grands favoris de la Conférence (avec l’autorisation des Bucks), qui sont également venus à égalité pour la tête (17 défaites chacun) et avec un 1-1 dans leurs confrontations directes avant ce dernier duel. Le gagnant avait donc également l’avantage en cas de tirage au sort final. Mais ce qui devait être un duel des titans Il s’est retrouvé dans un débat sur ces problèmes de la saison régulière pour déclencher son intérêt, multiplié cette année par le calendrier rigoureux de la pandémie. Quelque chose que, dans tous les cas, ils ont accepté et approuvé les franchises et les joueurs de la main de la NBA.

Ils n’ont pas joué Kevin Durant, James Harden, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin et certains Nets secondaires. Entre blessures et gestion des pauses et des récupérations, les New-Yorkais ont précisé que la première place de la saison régulière est une chose très relative. Ou, à tout le moins, pas si important. Fait intéressant, Durant avait joué la veille au soir, dans un match beaucoup moins d’envergure (a priori) à Minneapolis. Nash a dit cela parce qu’il voulait que l’équipe oublie les mauvais sentiments de sa perte encombrante contre les Lakers. Avec le duel complètement édulcoré, le fait est que les Nets ont perdu, comme chanté (123-117 finale)… mais les Sixers ont fini par froncer les sourcils.

Et tout cela parce que, au quatrième trimestre, les hommes de Doc Rivers se sont impliqués. Ils l’ont commencé avec un avantage confortable mais pas excellent (94-84), ils ont ouvert l’écart qui semblait définitif (112-90) … et ils ont presque cherché un gros problème quand ils ont vu 118-115 à un peu plus d’une minute de la fin. Les Sixers ont eu le pouls avec des lancers francs pour gagner après avoir dû reconquérir les partants (moins Tobias Harris, avec des problèmes de genou) contre des Nets de sauvegarde, avec Kyrie Irving sur le banc et Alize Johnson dirigeant les opérations. Le fait est que c’est maintenant un 38-17 pour les Sixers, avec 17 matchs restants avec un calendrier compliqué, et 37-18 pour les Nets, un à l’extérieur (et sans le bris d’égalité) et avec 2,5 sur le troisième, les Bucks.

Doc Rivers a regretté que son équipe ait arrêté le gaz trop tôt. Et reconnu que Ils avaient gravement souffert des doubles marques sur Joel Embiid, ce qui sera un problème récurrent pendant les séries éliminatoires. car c’est encore la grande arme pour arrêter le Camerounais, qui a généralement des problèmes de lecture (une de ses rares faiblesses) dans ce type de jeu. Il n’y a pas non plus de grandes conclusions à tirer: Durant n’a joué aucun des trois matchs contre les Sixers et Harden un seul. Mais, bien qu’ils aient gagné, à Phildelphia ils se sont retrouvés tordus: juste un +6 avec une dernière frayeur contre une équipe complètement dans le cadre?

Embiid, malgré les efforts de DeAndre Jordan, a terminé avec 39 points et 13 rebonds. Devant, Kyrie Irving a ajouté (malgré sa longue pause finale), 37 points et 9 passes décisives. Avec DeAndre (12 points, 14 rebonds, 5 passes) à un bon niveau et des points de Jeff Green et de tous ceux qui ont pu donner un coup de main, les Nets ont bien tenu le match avant une finale brisée dont ils ont aussi failli se remettre. Ils ne se sont donc pas retrouvés de très mauvaise humeur. Les Sixers aimeraient effacer cette mauvaise fin mais ils acceptent volontiers la victoire. Ben Simmons a terminé avec 17 points et 9 passes, Tobias avec 26 + 5 rebonds et Milton avec 15 points et 4 passes.

TIMBERWOLVES 105-BUCKS 130

Troisièmes en lice, les Bucks, coupent l’opprimé (les Nets) et a été placé à 34-20 après une séance de bain et de massage dans le Minnesotalà où les New-Yorkais avaient rasé la veille. Dos à dos sans Karl-Anthony Towns, absent à l’anniversaire de la mort de sa mère, les Wolves (11 défaites en 15 matchs, 14-42 maintenant) étaient un jouet cassé (79-106 à la fin du troisième quart-temps) contre un rivaliser avec ça toujours sans Giannis Antetokounmpo en raison de problèmes de genou (3-3 jusqu’à présent sans lui) et qu’après six défaites en neuf matchs, il a eu le plaisir de retrouver les Orlando Magic et ces Timberwolves au calendrier où Anthony Edwards a ajouté 24 points et D’Angelo Russell seulement 15 avec 14 tirs. Ricky Rubio n’a pas marqué (0/5 dans les tirs) et Juancho Hernangómez a ajouté 18 points avec 3/4 en triples. Chez les Bucks, avec beaucoup de repos pour les gros titres, le récital format réduit de Khris Middleton (25 minutes): 27 points, 8 rebonds, 7 passes décisives.

CHEVAUX 90-CAVALIERS 103

Dans une petite fête à l’Est, Les problèmes des Hornets, au milieu du fléau des blessures, étaient à nouveau évidents. Sans repos, dos à dos et après avoir perdu in extremis contre les Lakers, l’équipe de James Borrego a de nouveau été incapable de marquer couramment, cette fois contre Les Cavs qui ont 20-34 ans et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ne sont qu’à deux matchs du match. C’est la Conférence Est. Les Hornets, dont les blessures gâchent une belle saison, restent (27-27) à la huitième place de la Conférence malgré le fait que cette fois Rozier a joué (22 + 7 + 8). Ils pourraient plus, avec Collin Sexton absent, les triples de Prince (6/8 pour 25 points), la direction de Garland (17 et 7 passes) et le travail d’Allen (15 + 8) et un classique comme Kevin Love (17 + 11 + 4).

FUSÉES 124-PACERS 132

Les Pacers, après une baisse notable et 23-27, continuent d’ajouter des victoires: quatre matchs en cinq, soutenus par un bon calendrier, et 26-28 au total maintenant, assez pour être neuvième à l’Est, près de quelques Hornets cassés en raison aux blessés et avec un coussin sur le onzième (quatre matchs aux Bulls), le premier qui ne jouera pas. À Houston, ils ont surperformé des Rockets qui continuent (14-41 maintenant) à être la pire équipe de la Ligue aux côtés des Wolves (seulement un demi-match maintenant en faveur des Texans). Un déficit de 22 points a été réduit à six au milieu du quatrième quart, mais les Rockets n’ont pas réussi les tirs décisifs pour terminer la deuxième mi-temps, et les Pacers ont remporté la victoire soutenus par leur trio de joueurs de premier plan: 22 points, 11 rebonds et 7 passes décisives de Domantas Sabonis, 23 + 14 + 9 de Malcolm Brogdon et 27 + 5 de Caris LeVert. De plus, le banc a marqué des différences: 18 points de Lamb et 12 avec 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions de McConnell contre seulement 13 des réserves du Rocket.s. John Wall a récolté 31 points et 9 passes mais 0/7 en triple, Olynyk a terminé avec 25 points et 10 rebonds, Wood en 25 + 13 et Kevin Porter Jr avec 19 points.