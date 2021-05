Embiid domine les Spurs

MILWAUKEE BUCKS 117-114 FILETS BROOKLYN

Giannis, avec 49 points, bat Durant, avec 42, dans l’un des meilleurs matchs de la saison. Les Bucks, deux matchs et demi avec un nouvel assaut mardi. Consultez la chronique ici.

BOSTON CELTICS 119-129 BLAZERS PORTLAND TRAIL

La meilleure version de tir de CJ McCollum et Damian Lillard, qui ont combiné avec 59 points qui a aidé les Blazers à une victoire de 119-129 sur la route contre les Celtics de Boston et a fait un grand pas en avant vers l’obtention d’une passe directe pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. McCollum a terminé avec 33 points, dont quatre triples, capturé 5 rebonds et distribué 5 passes, menant l’attaque des Blazers (36-28), qui ont remporté le quatrième match consécutif et sont septièmes de la Conférence Ouest, à égalité avec les Lakers et les Mavericks, respectivement sixième et cinquième. Lillard a terminé avec un double-double de 26 points, 6 rebonds et 13 passes, et a agi en tant que leader dans la direction du match de Portland.. Alors que le centre bosniaque Jusuf Nurkic était une fois de plus le meilleur des Blazers dans le match intérieur avec un double-double de 14 points, 11 rebonds, quatre passes décisives et deux récupérations de balle. Norman Powell a également répondu positivement à l’attaque des Blazers et avec 23 points, dont quatre à 3 points en six tentatives, il a également aidé l’équipe de Portland à gagner, qui a terminé avec 52% sur les buts sur le terrain, 50% de triples en marquant 19 sur 38 et 85% de la ligne du personnel. Jayson Tatum avec 33 points, dont quatre triples, a été le meilleur dans l’attaque des Celtics, mais n’a pas pu obtenir les buts décisifs dans la dernière ligne droite du match et l’équipe de Boston (34-31) reste à la septième place de la Conférence Est, ce qui les obligerait à jouer le play-in avant d’entrer en séries éliminatoires. Evan Fournier a atteint 21 points après avoir marqué cinq tentatives 3 sur sept, mais n’a pas empêché les Celtics de perdre, pas plus que le double-double de Jaylen Brown, qui avait 16 points (dans une série horrible sur le terrain, 6 sur 22 avec 1 de 9 en triple), 11 rebonds et 4 passes décisives.

CHARLOTTE HORNETS 111-121 MIAMI HEAT

Le Miami Heat comptait jusqu’à six joueurs au-dessus de deux chiffres dans le score, et ils ont battu les Hornets à Charlotte pour se classer sixième dans la Conférence Est. En outre, l’équipe dirigée par Erik Spoelstra profite de la défaite de Boston face aux Blazers pour profiter des places de play-in, qu’ils évitent désormais pour une victoire. Jimmy Butler, avec 18 points, 8 rebonds et 8 passes, a été le joueur le plus remarquable de son équipe avec Bam Adebayo, qui a ajouté 20 points, 7 rebonds et 10 passes au panier. Le meilleur joueur local était PJ Washington, qui a terminé avec 21 points dans une série de tir spectaculaire (9 sur 13, avec 3 sur 6 en triplets). Les Hornets occupent actuellement 8e place de la Conférence Est avec un demi-match devant les Pacers, deux sur les Wizards et 4,5 sur Toronto, qui serait exclue du play-in. Avantage suffisant qu’ils devront gérer dans les quelques matchs qui restent dans le parcours, s’ils veulent revenir en playoffs, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 2016.

DALLAS MAVERICKS 99-111 ROIS SACRAMENTO

Les Mavericks tombent à la maison à Sacramento et sont à égalité avec les Lakers et les Blazers. Le combat pour éviter le play-in est austère. Doncic, 30 + 6 + 6, était insuffisant. Consultez la chronique ici.

FUSÉES HOUSTON 97-122 COUTEAUX NEW YORK

Julius Randle était encore une fois le meilleur des Knicks et avec 31 points il les a menés à la victoire contre les Rockets expulsés, l’équipe avec le pire bilan de la Ligue (16-49). Randle, qui a ajouté 7 rebonds et 6 passes à sa statistique, a marqué 15 points au troisième quart pour renforcer l’avance et a passé le dernier quart sur le banc avec le jeu déjà décidé en faveur de les Knicks (36-28), qui ont remporté le 11e match des 12 derniers disputés. New York a également battu Houston lors du premier match de cette saison le 13 février pour remporter la série complète pour la première fois depuis 2002-03. Ce n’est que la deuxième victoire des Knicks à Houston en 16 voyages, après la précédente le 21 novembre 2015. Randle a poursuivi son récent match stellaire en marquant au moins 30 points pour la quatrième fois en cinq matchs. C’est la treizième fois cette saison qu’il termine avec 30 points ou plus. Derrick Rose est devenu le sixième joueur des Knicks en contribuant 24 points, dont quatre triples, avec 6 rebonds et 4 passes.. De plus, RJ Barrett a récolté 21 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Les Knicks en tant qu’équipe ont eu 18 3 points de 35 tentatives, qui ont été décisives pour la victoire. Les Rockets ont marqué cinq points consécutifs, ponctués par le dunk de Christian Wood, pour réduire l’avance à 64-73 avec environ 5 minutes à jouer au troisième quart. Mais Randle a frappé un layup déséquilibré quelques secondes plus tard avant de frapper des triples consécutifs pour prolonger l’avance de New York à 64-81 avec 4 minutes à jouer dans le quart. Après son deuxième triple dans cette période, un petit groupe de fans de Knicks, présent au Toyota Center de Houston, s’est mis à crier: «MVP, MVP». Wood, avec 19 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, était le leader des Rockets.

OKLAHOMA CITY THUNDER 120-123 PHOENIX SUNS

Devin Booker, avec 32 points et 6 passes décisives, a de nouveau mené l’attaque gagnante des Suns, ce qui a donné du suspense à leur triomphe contre le Thunder. Aux côtés de Booker, Chris Paul a également répondu avec un double-double de 18 points et 11 passes décisives, ce qui a aidé les Suns à triompher (46-18), le quatrième d’affilée, ce qui les remet en tête du classement de la Conférence Ouest et le meilleur bilan de la Ligue, à égalité avec le Jazz, qui a eu une journée de repos. L’attaquant Torrey Craig a également excellé dans le match intérieur avec un double-double de 18 points, 10 rebonds et deux blocs. Après avoir subi la pire défaite de l’histoire de la NBA la nuit précédente, 95-152, contre les Pacers, les Thunder ont retrouvé leur meilleure défense et bien qu’ils aient atteint la quatrième période avec un désavantage de 13 points, ils ont lutté et sont revenus le jeu pour une course finale de 35-25. Il ne leur suffisait pas d’éviter la défaite, mais au moins ils ont sauvé l’image de l’équipe, qui avait Darius Bazley comme meilleur joueur avec 19 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. Theo Maledon avait encore 18 points avec 4 rebonds et 4 passes, ce qui n’a pas non plus empêché la défaite du Thunder (21-44), le troisième d’affilée. Gabriel Deck, qui a fait ses débuts samedi pour faire partie du pire match de l’histoire de l’équipe, a montré sa classe dans le deuxième et a contribué 11 points dans les 19 minutes où il était sur la piste. L’ancien joueur du Real Madrid a réussi 4 des 6 tirs du terrain, a raté une tentative de 3 points et a frappé 3-3 depuis la ligne du personnel. En plus d’avoir de l’importance dans le jeu intérieur avec 6 rebonds, il a distribué aux deux côtés du terrain et a donné 3 passes décisives.

SAN ANTONIO SPURS 111-113 PHILADELPHIA SIXERS (OT)

Joel Embiid a ajouté un double-double de 34 points, dont quatre en prolongation, et 12 rebonds qui ont aidé les Sixers à battre les Spurs. Seth Curry avait encore 22 points, allant parfait 6 sur 6 sur 3, et Dwight Howard est devenu le facteur gagnant en tant que sixième joueur à dominer dans la peinture. Howard, comme dans ses meilleurs temps, en seulement 18 minutes d’action, a contribué un double-double de 14 points, 11 rebonds et a obtenu 3 blocs. La victoire était la quatrième consécutive pour les Sixers (43-21), qui sont restés seuls en tête du classement de la Conférence Est après la défaite des Nets (43-22) sur la route des Bucks. Lonnie Walker IV, qui est sorti de la réserve, a récolté 23 points en tant que meilleur buteur des Spurs, qui ont perdu leur troisième match consécutif et sont allés 31-32, mettant en péril leur passage au tournoi de play-in. Keldon Johnson a ajouté 19 points, Rudy Gay en avait 18 et Gorgui Dieng, également sorti de la réserve, a ajouté 17 points. San Antonio a été laissé sans quatre partants alors que Dejounte Murray et Derrick White ont raté le match en raison de blessures et DeMar DeRozan et Jakob Poeltl se sont reposés. Les Spurs ont égalisé le match à 102 avec un triple par Gay avec 2:37 minutes à faire dans le temps réglementaire. Les Sixers ont repris la tête dans la possession ultérieure avec un 3 points de Curry. seulement pour voir Johnson a frappé un autre triple qui a égalisé le score. Embiid et Johnson se sont frayés un chemin dans la voie pour maintenir le match à égalité à 107 avec 1:03 à jouer, après que Matisse Thybulle a bloqué la tentative de trois points de Patty Mills. Embiid a raté un tir sauté de cinq mètres et le match a dû se prolonger. Les deux équipes se sont battues offensivement en prolongation, combinant pour marquer seulement neuf points sur 3 des 11 tirs.

LOS ANGELES LAKERS 114-121 RAPTORS DE TORONTO

LeBron a de nouveau été blessé et les Lakers n’ont pas pu battre Toronto. Los Angeles, 1-6 lors des sept derniers matchs, est proche du play-in. Consultez la chronique ici.